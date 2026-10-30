„Talsmönnum þessara ofstækis-skoðanna á ekki að hleypa inn í land okkar!“

Hjörtur Magni Jóhannsson prestur Fríkirkjunnar segir að skoðanir pakistanska klerksins og sharíadómarans Muhammad Taqi Usmani vera eitur, talsmenn slíkra ofstækismanna sé að finna í öllum helstu trúarbrögðum heimsins en þeim eigi útiloka frá landinu. Umræðan um komu Usmani til landsins heldur áfram og hefur Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar, hafnað því að gera upp á milli trúarbragða. Þá hefur Þorvaldur Víðisson sóknarprestur í Bústaðakirkju, sömu götu og Stórmoskan, einnig lýst því yfir að hann hafni málflutningi sem réttlæti dauðarefsingar, aflimanir og grýtingar.
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Hjörtur Magni segir í grein á Vísi að afstaða Usmani, um að þeir sem yfirgefi íslamska trú séu réttdræpir, sé sjúk. „Talsmönnum þessara ofstækis-skoðanna á ekki að hleypa inn land okkar!,“ segir hann.
„Þetta er í hrópandi andstöðu við öll okkar rótgrónu, vestrænu og íslensku gildi. Ég trúi að við Íslendingar reynum að aðhyllast víðsýni, mannréttindi og umburðarlyndi. En þetta er í hrópandi andstöðu við öll okkar gildi. Ofstækisfullar sértrúarskoðanir eru einfaldlega eitur. Nokkuð sem okkur ber að forðast og fjarlægja úr okkar umhverfi. Sama hvort þær koma frá íslam, kristni eða gyðingdómi. Þær er nefnilega að finna í öllum helstu trúarbrögðunum.“
Stóru trúarbrögðin eigi mun meira sameiginlegt en það sem greini á milli, það sé ofstækið og blind bókstafstrú sem sé skaðvaldur og eitur.
„Jú, við eigum að hafa þroska og þor til að útiloka skaðræðis ofstækismenn eins og Muhammad Taqi Usmani. Eins eigum við að kanna þann fjárhagslega bakgrunn þeirra sem bjóða manni sem þessum til landsins. Hverjir hafa fjármagnað það trúfélag eða þann grunn sem stendur að baki þessum fáránleika? Berjumst gegn þeim öflum sem þennan sjúklega málstað styðja. Burt með bölvað ofstækið.“
Kristin trúfélög starfi einnig utan við jafnréttislög
Þorvaldur segir einnig í grein á Vísi að orðræða Usmani sé meiðandi og ógnandi, það sé þó ekki hægt að stilla málinu upp þannig að Íslam sé forpokuð trú á meðan Kristni sé í takt við nútímann, fullyrðir hann svo að skoðanir Usmani séu jaðarskoðanir meðal múslima á Íslandi.
„Og svo er það þannig að í samfélagi okkar eru kristin trúfélög sem vígja ekki konur til þjónustu. Í því sambandi er bæði hægt að horfa til kaþólskrar kirkju, rétttrúnaðarkirkju og hvítasunnuhreyfinga. Ekki er það í samræmi við jafnréttislög, jafnréttisáætlanir eða annað sem tryggir öllum kynjum samfélagsins ákveðin grundvallar mannréttindi. Í samfélagi okkar eru svo kristin trúfélög sem viðurkenna ekki samband né hjónaband samkynhneigðra. Slíkt má segja að brjóti í bága við lög frá Alþingi. Þá mætti spyrja hvort það sé bara í lagi? Þjóðkirkjan vígir konur til þjónustu og sinnir þjónustu við hjónavígslur samkynhneigðra,“ segir Þorvaldur.
„Fyrir mitt leyti hafna ég algerlega málflutningi sem réttlætir dauðarefsingar, aflimanir og grýtingar. Ég leyfi mér að hafna slíkum málflutningi sérstaklega nú þar sem trúfélag þetta, sem skapar slíkum málflutningi vettvang, er með höfuðstöðvar sínar við sömu götu og ég þjóna hér í Bústaðakirkju, hér vestar á Bústaðaveginum.“
Lagt hart að Sigmundi Erni að fordæma Usmani jafn mikið og séra Jakob
Þá sköpuðust umræður undir færslu Stefáns Einars Stefánssonar blaðamanns á Morgunblaðinu en hann skrifaði fyrstur um erindi Usmani, deildi hann frétt MBL þar sem Karim Askari, formaður Stofnunar múslima á Íslandi, segir moskuna ekkert hafa að fela en svari ekki spurningum blaðsins. „Íslendingum er boðið upp á þetta í eigin landi! Hvenær þrýtur gestrisnina örendið?,“ spurði blaðamaðurinn.
Askari sagði í viðtali við Vísi um erindi Usmani að erindið í moskunni við Bústaðarveg hefði einungis fjallað um trúarleg málefni, ef Usmani hefði farið að tala um skoðanir sínar á samkynhneigð eða dauðarefsingum þá hefði hann verið stöðvaður. „Hann er dómari, þetta er leyft í hans landi en við virðum frelsið til trúar og við fylgjum íslenskum lögum,“ sagði Askari þegar hann var spurður út í stofnunin óttist að ræða manns með slíkar skoðanir gæti verið túlkuð sem stuðningur við þær.
Hlaðvarpsstjarnan Gísli Freyr Valdórsson beindi þá orðum sínum að Sigmundi Erni: „Ég ætla bara að bíða með að taka afstöðu í málinu þar til Sigmundur Ernir leggur línuna, líkt og hann gerði með kaþólska prestinn sem fékk yfirhalningu úr pontu Alþingis.“
Vísaði hann þar til orða Sigmundar Ernis um ummæli hins kaþólska séra Jakobs Rolland um bælingarmeðferðir samkynhneigðra.
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Sigmundur Ernir svaraði að bragði að það skipti engu hvaðan hatur á hinsegin fólki kæmi, hafnaði hann því alfarið að taka öðruvísi á slæmum skoðunum kaþólikka og múslima. „Ég hef gagnrýnt múslimska leiðtoga fyrir alls konar óþverra, kvenhelsi og kynfæraskemmdir og hvaðeina.“