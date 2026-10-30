Stóri ICE gagnalekinn hýstur í Austurstrætinu – Íslenska fyrirtækið svarar stjórn Trump fullum hálsi

Stóri gagnalekinn á nöfnum og öðrum upplýsingum um 40 þúsund starfsmenn ICE, bandaríska innflytjenda og tollaeftirlitsins, og annarra stofnana, er hýstur á Íslandi. Bandaríkjastjórn hefur krafist þess að íslenska hýsingarfyrirtækið FlokiNET fjarlægi vefsíðuna en er svarað fullum hálsi.
Al Jazeera greinir frá þessu.
Eins og greint var frá í gær var upplýsingum um rúmlega 40 þúsund starfsmenn bandarískra stofnana lekið eftir árás hakkarahóps. Það er landamæraeftirlitsins (CBP), net og innviðaöryggisstofnunarinnar (CISA) og hinnar mjög svo umdeilda innflytjenda- og tollaeftirlits (ICE) sem hefur gengið hart fram gegn almennum borgurum eftir að Donald Trump komst til valda og meðal annars valdið nokkrum dauðsföllum.
Um er að ræða upplýsingar um nöfn, símanúmer, netföng og starfsheiti starfsmanna þessara stofnana.
Hýst á Íslandi
Nú hefur verið greint frá því að lekinn er hýstur hjá íslensku fyrirtæki á íslenskri grundu. Það er FlokiNET, sem er skráð með heimilisfang að Austurstræti 17. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Ísland kemst í fréttirnar fyrir að hýsa umdeilda netstarfsemi og heldur ekki í fyrsta sinn sem þetta tiltekna fyrirtæki kemst í fréttirnar. En árið 2016 birtust fréttir af stórum gagnaleka í Tyrklandi, sem var hýstur hjá FlokiNET.
Sjá einnig:
Hakkarahópur lýsir yfir ábyrgð á risagagnaleka - Rúmlega 40 þúsund starfsmenn heimavarnaráðuneytisins berskjaldaðir
Bandarísk stjórnvöld hafa krafist þess að FlokiNET fjarlægi vefsíðuna, það er með bréfi frá heimavarnarráðuneytinu (DHS). Í bréfinu er íslenska fyrirtækið sakað um að brjóta eigin reglur með að birta stolnar upplýsingar um starfsfólk.
„Efnið er aðgengilegt og setur fleiri en 40.000 einstaklinga, sem hægt er að bera kennsl á, í hættu á áreitni, að verða fyrir eltihrellum og líkamlegu tjóni,“ segir í bréfi DHS.
Erindi við almenning
FlokiNET hefur hins vegar neitað að láta eftir kröfum bandarískra yfirvalda og fjarlægja lekann. Bent er á að viðskiptavinurinn hafi líka þegar fært efnið á aðra vefslóð. Upplýsingarnar eigi einnig erindi við almenning.
„Alríkisfulltrúar sem framfylgja opinberri aðgerðaáætlun teljast ekki einkaaðilar á meðan þeir sinna því starfi,“ segir í yfirlýsingu FlokiNET. „Almenningur hefur réttmæta hagsmuni af því að vita hverjir sinna þessu starfi, á grundvelli hvaða heimildar og frá hvaða embætti.“