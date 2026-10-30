Stefáni féllust hendur þegar hann frétti hvaða tveimur var sagt upp: „Þetta má hreinlega ekki gerast!“

Stefán Pálsson borgarfulltrúi Vinstrisins segir að honum hafi fallist hendur við að frétta að Reykjavíkurborg hafi sagt upp tveimur af þremur starfsmönnum sem bera ábyrgð á húsa- og fornleifarannsóknum Borgarsögusafns Reykjavíkur.
Stefán deilir pistli Gerðar Róbertsdóttur, sagnfræðings og verkefnastjóra munavörslu á Borgarsögusafninu, en hún segir að í nýjustu uppsagnahrinunni sé vegið að rannsóknum safnsins. Draga á verulega úr fornleifarannsóknum og leggja af húsarannsóknir.
„Forveri safnsins, Árbæjarsafn, var brautryðjandi á þessu sviði. Nanna Hermannsson, fyrsti borgarminjavörður Reykjavíkur á árunum 1974-1984, lagði grunn að faglegri minjavörslu og rannsóknum á byggingararfi borgarinnar. Undir hennar stjórn þróaðist skipuleg skráning húsa og mannvistarleifa, auk þess sem innleiddar voru rannsóknar- og matsaðferðir sem gerðu kleift að meta sögulegt og menningarlegt gildi eldri byggðar,“ segir Gerður. Markmiðið með því að tryggja að það yrði skráð hús og mannvistarleifar fyrri tíma.
„Samkvæmt nýjustu uppsagnarhrinu borgarstjórnar er tveimur af þremur starfsmönnum safnsins sem bera ábyrgð á þessum verkefnum sagt upp. Erfitt er að túlka þá ákvörðun öðruvísi en sem verulega skerðingu á getu safnsins til að sinna rannsóknar-, skráningar- og verndarhlutverki sínu. Um leið er grafið undan því faglega starfi sem byggt hefur verið upp á áratugum og á rætur að rekja til frumkvöðla á borð við Nönnu Hermannsson.“
Stefán segir að þetta megi ekki gerast:
„Mér fallast eiginlega hendur við þennan lestur. Húsakannanir Borgarsögusafns halda utan um ómetanlegan fróðleik um þróun byggðar í Reykjavík og sögu húsanna í borginni. Líf okkar væri svo miklu fátæklegra ef við nytum ekki góðs af þessu starfi síðustu áratuga. Það er ofboðslega sjálfselskt og eigingjarnt gagnvart komandi kynslóðum að draga úr þessum rannsóknum og glutra þeim niður. Þetta má hreinlega ekki gerast!“
Nefnir hann sem dæmi að á fimmta þúsund manns hafi á stuttum tíma skráð sig í hópinn Hús dagsins á Facebook en þeim hópi er haldið úti af Guðjóni Friðrikssyni sagnfræðing.
„En halda menn að Guðjón dragi þetta alltsaman bara upp úr kollinum á sér? Hann er auðvitað að miðla þessum fróðleik sem safnað hefur verið saman, m.a. í húsakönnunum.“