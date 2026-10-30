Samkaup þarf að greiða 82 milljónir króna í bætur – Brutu samning við netverslun

Samkaup hefur verið dæmt til að greiða rúmar 82 milljónir króna í bætur til fyrirtækisins Netgengisins, sem rekur aha.is. Höfðu fyrirtækin gert samning um netsölu Nettó, sem er í eigu Samkaupa, á vefsvæðinu aha.is en Nettó opnaði síðan eigin netverslun.
Dómurinn féll í Héraðsdómi Reykjavíkur á miðvikudag, 28. október.
Þó að bæturnar séu háar eru þær langt frá því að vera nálægt kröfu Netgengisins sem hljóðaði upp á nærri 313 milljónir króna. En fyrirtækið höfðaði mál á hendur Samkaupum þann 31. október árið 2023.
Ein fyrsta netverslunin með mat
Málið má rekja til ársins 2017 þegar samið var um að vörur Nettó yrðu seldar í umboðssölu á aha.is, sem hafði þá verið til í sex ár. Yrðu verslanir Nettó þá meðal þeim fyrstu á landinu til að bjóða upp á slíka þjónustu á Íslandi.
Samstarfið gekk vel fyrstu árin en árið 2019 var gerður nýr samningur um áframhald með nokkrum breytingum þó. Þar á meðal hvað varðar þóknanir aha.is, en þær voru umtalsvert hærri ef um heimsendingu en ef vörur voru sóttar í verslun.
Tafir vegna covid
Þegar covid faraldurinn skall á margfaldaðist netverslun í landinu á skömmum tíma og mynduðust ýmis vandkvæði við afgreiðslu pantana, það er vegna töfum á afgreiðslu, vöruskorts og fleira.
Þegar á leið árið 2020 jókst óánægja með samstarfið og voru endurskoðendur fengnir til að greina kostnað af töfum á sendingum. Árið 2021 hófust viðræður um breytingar á fyrirkomulaginu og Nettó greindi frá því að stefnt væri að því að stofna og reka eigin netverslun. Var samið við danska aðila til að vinna að stafrænum lausnum. Enn var ágreiningur um uppgjör vegna tafa á afhendingum.
Lagði Netgengið þá til að utanaðkomandi aðili, KPMG, yrði fengið til að meta kostnað af því að Nettó keypti hugbúnað af þeim til að reka netverslunina, sem og uppgjörskostnaðinn af töfunum. Aðeins seinni hlutinn varð að veruleika þar sem Nettó ákvað að taka ekki þátt í verkefninu. Þann 29. maí tilkynnti Nettó að eigin netverslun yrði opnuð tveimur dögum seinna. Taldi Netgengið þetta samningsbrot og krafðist bóta.
Vildu hundruð milljónir í bætur
Taldi Netgengið sig hafa orðið fyrir tjóni upp á rúmlega 245 milljónir króna á samningstímanum. Einnig að tjónið vegna ólögmætrar riftunar hafi numið rúmlega 103 milljónum króna.
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Nettó taldi hins vegar að Netgengið hafi sýnt af sér tómlæti í málinu. Kröfurnar hefðu átt að koma fram miklu fyrr en þær áttu að koma fram yfir höfuð. Hafi félagið því fyrirgert rétti sínum til bóta.
Hafi átt að segja samningnum upp fyrr
Í niðurstöðu dómsins segir að ekki verður annað séð af gögnum málsins að Netgengið hafi ítrekað kallað eftir að unnið yrði að gerð kerfis til mælinga og að Nettó hafi dregið sig út úr því ferli sem átti að leiða tafakostnað í ljós.
Einnig segir að Nettó hefði verið í lófa lagið að segja upp samningi sínum eftir þeim uppsagnarákvæðum sem þar var að finna.
„Meðal annars í því ljósi verður að telja sýnt, og fallast á með stefnanda að því leyti, að stefndi hafi þá kosið að láta samninginn halda meðan hann vann að gerð eigin netverslunar með þriðja aðila, fremur en að segja samningnum upp eftir ákvæðum hans sem má þá um leið telja ljóst eða líklegt að hefði haft í för með sér kostnað fyrir stefnda,“ segir í dóminum.
Hins vegar var litið til umsagnar matsmanns um tjónið og að það væri ekki jafn umtalsvert og Netgengið vildi meina. Dæmdar voru rúmlega 82 milljónir króna í bætur með dráttarvöxtum frá 2. desember árið 2023. Einnig 2 milljónir króna í málskostnað.