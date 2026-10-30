Örn spyr hvers vegna Gildi sé að hækka vextina: „Fé sem sjóðfélagarnir eiga sjálfir“

Örn Pálsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda, skorar á Gildi lífeyrissjóð að lækka þegar í stað vexti á óverðtryggðum sjóðfélagalánum um eitt prósentustig.
Hann telur að sjóðurinn hafi svigrúm til þess og segir slíka ákvörðun geta létt verulega undir með lántakendum, í stað þess að þeir þurfi að bíða eftir því að verðbólga og stýrivextir lækki.
Í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag bendir Örn á að þótt nýlegt samkomulag stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins um aðgerðir gegn verðbólgu sé jákvætt muni almenningur ekki finna strax fyrir áhrifum þess. Hann telur því mikilvægt að grípa til aðgerða sem skili heimilunum áþreifanlegum ávinningi án tafar.
Örn beinir sjónum sínum sérstaklega að Gildi lífeyrissjóði, sem hefur ákveðið að hækka breytilega vexti eldri óverðtryggðra sjóðfélagalána um 0,25 prósentustig frá og með deginum í dag, 30. október, í samræmi við nýlega stýrivaxtahækkun Seðlabankans.
Hann telur að sjóðurinn ætti þvert á móti að lækka vextina úr 9,5 prósentum í 8,5 prósent.
„Hverjar eru forsendurnar fyrir því að hækka vextina enn frekar? Væri ekki nær að lækka þá, enda er um að ræða fé sem sjóðfélagarnir eiga sjálfir, en ekki fé sem sjóðurinn hefur tekið að láni?“ spyr Örn sem hefur setið í fulltrúaráði Gildis og verið sjóðfélagi.
Gæti sparað heimilum háar fjárhæðir
Örn vísar til þess að samkvæmt ársskýrslu Gildis hafi sjóðfélagalán verið 4.742 talsins í árslok 2025 og numið samtals 105,5 milljörðum króna. Þar af hafi 21,7 milljarðar verið í óverðtryggðum lánum og 83,8 milljarðar í verðtryggðum lánum.
Meðalfjárhæð sjóðfélagalána hafi þannig verið um 22 milljónir króna. Á óverðtryggðu láni af þeirri stærð myndi eins prósentustigs vaxtalækkun draga úr vaxtakostnaði um 220 þúsund krónur á ári, eða rúmlega 18 þúsund krónur á mánuði, miðað við óbreyttan höfuðstól.
„Enginn vafi er á að lánþega munar um slíka lækkun,“ segir Örn.
Hann bendir jafnframt á að raunávöxtun sjóðfélagalána Gildis hafi verið 4,7 prósent á árinu 2025, en ávöxtunarmarkmið sjóðsins sé 3,5 prósent. Að hans mati gefi þetta tilefni til að endurskoða vaxtastefnuna.
Gangi á undan með góðuu fordæmi
Örn segir lífeyrissjóði ekki bundna af því að fylgja stýrivaxtaákvörðunum Seðlabankans eða vaxtabreytingum bankanna. Þeir geti sjálfir ákveðið hvaða kjör þeir bjóði sjóðfélögum sínum.
Hann gerir ráð fyrir að því verði mótmælt að vaxtalækkun geti samrýmst skyldu lífeyrissjóða til að ávaxta fé sjóðfélaga sem best, en telur að horfa þurfi á málið í víðara samhengi.
Vaxtalækkun gæti að hans mati bæði bætt stöðu heimilanna og orðið liður í viðleitni til að stuðla að auknum efnahagslegum stöðugleika. Jafnframt gæti hún þrýst á aðrar lánastofnanir að bjóða betri kjör.
„Slík ákvörðun myndi skila sér strax til þeirra þúsunda sjóðfélaga sem eru með lán hjá sjóðnum. Hún gæti jafnframt þrýst á aðrar lánastofnanir að grípa til sambærilegra aðgerða,“ segir Örn.