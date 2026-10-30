Njáll Trausti sagður hafa beðið um of viðkvæmar upplýsingar - „Gera ógnaraðilum kleift að kortleggja tækniumhverfi“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir í skriflegu svari við fyrirspurn Njáls Trausts Friðbertssonar, þingmanns Sjálfstæðisflokksins, að í fyrirspurninni hafi verið óskað eftir upplýsingum sem séu svo viðkvæmar að það sé ekki hægt að veita þær. Er þar m.a. vísað til þjóðaröryggis og að verði upplýsingarnar gerðar opinberar geti það auðveldað netárásir á fjarskiptakerfi utanríkisráðuneytisins.
Njáll Trausti spurði ráðherrann hvaða farsíma- og gagnaflutningskerfi utanríkisráðuneytið og stofnanir þess nýta í fjarskiptum sínum. Óskaði þingmaðurinn eftir að svarið yrði sundurliðað eftir framleiðanda og stofnun.
Í svari Þorgerðar Katrínar segir að utanríkisráðuneytið og sendiskrifstofur þess hagnýti hin ýmsu farsíma- og gagnaflutningskerfi í starfsemi sinni. Hluti af þessari starfsemi fari fram í erlendum ríkjum þar sem huga þurfi vel að allri öryggisumgjörð. Þá sé utanríkisráðuneytið sökum þjóðréttarlegra skuldbindinga, einkum á sviði öryggis- og varnarmála, bundið ríkri trúnaðarskyldu um eðli og gerð fjarskiptakerfa sem það nýti. Sökum þjóðaröryggis, trúnaðar- og netöryggissjónarmiða sé ekki hægt að sundurliða sérstaklega hvaða framleiðendur sé um að ræða.
Segir Þorgerður Katrín að verði þessar upplýsingar gerðar opinberar geti það gert þeim sem hafi illt í huga auðvelt fyrir:
„Upplýsingar um það hvaða upplýsinga- og fjarskiptakerfi ráðuneyti og stofnanir nota í daglegum rekstri eru viðkvæmar út frá netöryggissjónarmiðum, jafnvel þótt upplýsingagjöf um stakt slíkt atriði geti virst hættulaus ein og sér. Slíkar upplýsingar gera ógnaraðilum kleift að kortleggja tækniumhverfi, sem er jafnan fyrsta skref skipulagðra netárása.“
Þegar vitað sé hvaða kerfi eða útgáfur séu í notkun megi tengja þau beint við þekkta veikleika og bregðast hratt við nýjum veikleikum, jafnvel áður en tekist hafi að verja og uppfæra kerfin. Slík vitneskja auðveldi einnig mjög hnitmiðaðar vefveiðar, þar sem árásaraðili geti líkt trúverðuglega eftir kerfum og birgjum sem starfsfólk þekki. Því sé mælt með að slíkar upplýsingar séu einungis veittar þeim sem þurfi á þeim að halda vegna starfa sinna.