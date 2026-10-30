Niðurlæging fyrir Pútín – Rússar þurfa að kaupa gervilimi á slasaða hermenn frá Evrópu

Rússar hafa þurft að flytja inn mikið magn af gervilimum eftir að þeir hófu innrás sína í Úkraínu. Flesta limina þurfa þeir að kaupa frá Þýskalandi þar sem framleiðsla innanlands er langt frá því að vera næg.
Forbes greinir frá þessu.
Rússar hafa flutt inn gervilimi frá Þýskalandi fyrir 79 milljón evrur á fyrri helmings þessa árs, eða um 11 milljarða króna. Þetta er fimm sinnum hærri upphæð en fyrir stríðið í Úkraínu. Flestir limirnir koma frá fyrirtækinu Ottobock.
Innlend framleiðsla dugar ekki
„Sem stendur er ómögulegt að skipta vörum frá Ottobock út fyrir innlenda valkosti. Það er vegna fjölda eftirsóttra íhluta sem engir sambærilegir valkostir eru til fyrir í rússneskri framleiðslu,“ sagði Grigory Lein, forstjóri rússneskrar bæklunarlæknisstöðvar.
Rússar keyptu einnig gervilimi frá öðrum Evrópulöndum, svo sem Hollandi og Belgíu. Samanlagt fyrir 151 milljón evra eða um 21 milljarða króna.
Íslenska stoðtækjafyrirtækið Össur tilkynnti strax árið 2022 að það væri hætt að selja vörur til Rússlands vegna innrásarinnar.
Fótleggir og handleggir
Nákvæmar tölur eru ekki til um fallna og slasaða Rússa í stríðinu en talið er að þeir séu í kringum 1,2 milljón. Stór hluti af þessum mönnum hafa misst fót eða handlegg vegna áverka, svo sem eftir jarðsprengjur.
Flestir limirnir sem fluttir hafa verið inn eru fótleggir og handleggir. En einnig hefur verið flutt inn mikið af hnjám, mjöðmum og öðrum gervilimum.
Fólk sem þarf á gervilimum að halda í Rússlandi hefur fjölgað hratt samkvæmt upplýsingum frá vinnumarkaðsráðuneytinu. Árið 2023 þurftu 99.515 Rússar að fá gervilimi en árið 2024 var talan komin upp í 152.661.