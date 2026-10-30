Jakob Frímann lýsir neyðarlegu atviki með Davíði Oddssyni – „Lágum í tjaldhrúgunni með höfuðin úti“

Út er komin bókin Davíðstíminn: Sjálfstæð saga leiðtoga og lands eftir feðgana Reyni Traustason og Jón Trausta Reynisson. Koma þar fram ýmsar sögur sem aldrei hafa áður sést á prenti um Davíð Oddsson og samferðamenn hans. Meðal annars undarleg saga af því þegar Davíð og Stuðmaðurinn Jakob Frímann Magnússon tjölduðu tjaldi fyrir Þorstein son Davíðs á heimili hans, rallhálfir.
Í bókinni segir að Davíð hafi heillað marga með orðheppni og fasi, þar á meðal Stuðmanninn Jakob Frímann Magnússon. En sá síðarnefndi, þá nemi við Menntaskólann í Hamrahlíð, sá Davíð fyrst í hlutverki Bubba kóngs í sal Þjóðleikhússins í uppfærslu Menntaskólans í Reykjavík.
Revíustemmning
Næst sá hann Davíð, með fyrrverandi skólasystur sína Ástríði Thorarensen upp á arminn, á nýársfagnaði á Naustinu við Vesturgötu. Þá var Davíð á sínu fyrsta kjörtímabili í borgarstjórn.
Rifjuðu þeir upp leiksýninguna og fór vel á með þeim. Fóru þeir með eftirhermur og gamanmál og mynduðust með þeim góð tengsl.
„Hann var stórfenglega eftirminnilegur leikari og útgeislunin með eindæmum. Þarna var hann mættur og hafði verið í leiklistartímum og jafnvel með leiklist að einhvers konar markmiði í lífinu,“ segir Jakob Frímann.
Davíð var einnig hrifinn af sólóplötu Jakobs Frímanns, Horft í roðann sem kom út árið 1976, og sagðist hafa sérstakar mætur á laginu „Saurlífisseggur.“
„Þessi smekkur hans kom mér ekki á óvart ef miðað var við revíustemmninguna sem hann speglaði á nýársfagnaðinum,“ segir Stuðmaðurinn.
Loforð til sonarins
Aftur hittust þeir í góðu glensi á samkomu á vegum menntamálaráðuneytisins í Rúgbrauðsgerðinni, Borgartúni 6, en þá var Davíð nýorðinn borgarstjóri, árið 1982.
„Hann sveif á mig og sagðist alltaf vera með plötuna mína í bílnum hjá sér. Hann sagðist hlusta á hana aftur og aftur,“ segir Jakob Frímann.
Ástríður var einnig í boðinu og minnti Davíð á að hún hefði lofað litlum syni þeirra að tjalda fyrir hann heima. Það var fyrir Þorstein Davíðsson, nú dómara við Héraðsdóm Reykjaness. Davíð játti því en sagði að Stuðmaðurinn yrði að koma með til að tjalda fyrir drenginn.
Jakob Frímann segist ekki hafa átt annarra kosta völ en að hlýða og fóru þeir út í borgarstjórabílinn þar sem bílstjórinn beið. „Ýttu inn spólunni,“ sagði Davíð og þá heyrði Jakob Frímann sína eigin rödd syngja um saurlífissegginn.
Lágu kylliflatir í tjaldinu
Þegar þeir komu heim til Davíðs var hann orðinn „mjög slompaður“ en Jakob Frímann eitthvað minna. Þeir fóru inn í geymslu til að grafa upp tjaldið og Davíð var svolítið valtur á fótunum. Böggluðust þeir svo við það inni í tjaldinu að láta slá sem átti að halda uppi þaki þess ríma við inngangsstöngina. En þegar Davíð reyndi að tengja saman stangirnar geigaði það, Davíð féll á Jakob Frímann og þeir látu kylliflatir undir tjaldhimninum.
„Þarna lágum við og ég baðaður lokkum úr hári borgarstjórans og með lyktina af 8X4 svitalyktareyði hans í vitum mér,“ segir Jakob Frímann. „Þessi staða var neyðarleg þar sem við lágum í tjaldhrúgunni með höfuðin úti.“
Vonaðist hann til þess að nágrannarnir myndu ekki líta inn og sjá þessa uppákomu. Einhvern veginn þó tókst þeim að ljúka uppsetningu tjaldsins. Héldu svo inn í stofu þar sem Davíð bauð upp á drykk.