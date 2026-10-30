Í hár saman um mörk tjáningarfrelsis predikarans umdeilda - „Rétturinn til þess að hvetja til þess að myrða aðra“

Björn Leví Gunnarsson fyrrum þingmaður Pírata og Þórarinn Hjartarson stjórnandi hlaðvarpsins Einnar Pælingar hafa deilt töluvert í dag á Facebook um mörk tjáningarfrelsisins, í tengslum við heimsókn hins íhaldssama og umdeilda Muhammad Taqi Usmani, frá Pakistan, hingað til lands. Sakar Björn Þórarinn um að halda því fram að það falli undir tjáningarfrelsið að hvetja til morða á ákveðnum hópum. Þórarinn segir Björn hins vegar rangtúlka orð sín.
Heimsókn Usmani, sem er fræðimaður í íslömskum fræðum fyrrum sharía-dómari o.fl., til landsins og fyrirlestur hans í Stórmoskunni við Skógarhlíð í Reykjavík hefur vakið töluverða umræðu. Viðhorf hans þykja íhaldssöm í meira lagi en hann hefur m.a. varið dauðarefsingu yfir þeim múslimum sem ganga af trúnni og einnig hvatt til þess að samkynhneigð verði skilgreind sem glæpur og einnig lýst yfir stuðningi við aflimarnir og grýtingar í refsingarskyni.
Í tilefni af umræðunni um skoðanir Usmani skrifar Þórarinn Hjartarson á Facebook:
„Ég tel að Muhammad Taqi Usmani eigi að hafa rétt á því að segja að myrða eigi þá sem eru samkynhneigðir. En mig langar alveg svakalega að sjá afstöðu samtakanna 78 gagnvart því að moskan hýsi viðburð honum til heiðurs.“
Þórarinn vísar þó ekki til neinna heimilda fyrir því að Usmani hafi einhvern tímann sagt að myrða eigi samkynhneigða.
Morð
Björn Leví brást ókvæða við í athugasemd við færslu Þórarins:
„Ert þú í alvörunni á þeirri skoðun að það sé hluti af tjáningarfrelsi fólks að hvetja til þess að fólk sé myrt? Hvað þá tjáningafrelsis fólks í valdastöðu - þar sem má alveg gera ráð fyrir því að einhver taki því alvarlega?“
„Bein morðhótun. Er það hluti af tjáningarfrelsi eða ekki? Óbein morðhótun eins og sú sem þú segir hér að ofan að eigi að vera réttur fólks, er það semsagt hluti af tjáningarfrelsi?“
Þórarinn sagði þingmanninn fyrrverandi rangtúlka orð sín og það ekki í fyrsta sinn:
„Nei, bein morðhótun er hegningarlagabrot, með réttu. En að vera á þeirri afstöðu að festa eigi í löggjöf að samkynhneigðir skulu vera myrtir, eins og er í fjölda ríkja og refsingar fyrir í um þriðjungi landa heimsins, er afstaða sem ég tel að fólk eigi að mega hafa.“
Sagði Björn þessar skoðanir Þórarins vera viðbjóðslegar.
Færsla og færsla
Björn Leví ritaði síðan færslu um færslu Þórarins:
„Rétturinn til þess að hvetja til þess að myrða aðra. Mér finnst þetta kristalskýrt orðað og ekki nokkur möguleiki á því að skilja þetta á nokkurn annan hátt. Það getur vissulega verið að Þórarinn Hjartarson hafi orðað þetta svakalega illa og verið að meina eitthvað allt annað. Stundum er skammhlaup á milli heila og lyklaborðs.“
Björn Leví skrifar síðar í færslunni:
„Þetta er, að mínu mati, kristalskýrt dæmi um „tjáningafrelsið“ sem hópar sem hafa verið uppnefndir með „öfga-hægri“ eða „fasisma“, vilja verja. Þeir vilja verja frelsi fólks til þess að beita aðra ofbeldi. Þeir banna þolendum að tala opinberlega um kynferðisofbeldi af því að það „slaufar“ meintum gerendum. Þeir uppnefna fólk „woke“ fyrir að vera á móti kerfisbundnu ofbeldi gagnvart ákveðnum hópum.“
„Þeir verja rétt þeirra sem vilja myrða aðra til þess að hvetja fólk til þess að myrða aðra. Af því að annað er líklega „woke“ eða eitthvað álíka hræðilegt. Hræðilegra en sögulegar afleiðingar þess að valdafólk merki ákveðna hópa réttdræpa. Ég veit ekki hvað þarf til þess að fólk fatti hversu svakalega djúpa holu það er komið í þegar þetta er það sem þau vilja verja. Réttinn til þess að hvetja til morða. Því það er möguleg afleiðing. Það er ásetningurinn.“
Að túlka
Í athugasemd við færslu Björns ítrekar Þórarinn að Píratinn sé að rangtúlka:
„Eins og ég útskýrði fyrir þér þá ertu að rangtúlka, sem þú reyndar gerir oftar en ekki, og því er mér farinn að vaxa ákveðinn grunur um ásetning í þeim efnum. En þú hefur frelsi til að gera það og básúna annarri dellu að vild.“
Björn svarar að bragði:
„Svo það sé skýrt. Þú notaðir orðið „myrða“. Það þýðir að drepa fólk óháð lögum. ... Og þér finnst það bara í lagi að tjáningafrelsið verji fólk sem tjáir þá skoðun sína að einhverjir eigi að vera myrtir.“
Hlaðvarpsstjórnandinn ætlar hins vegar greinilega ekki að láta þingmanninn fyrrverandi eiga neitt inni hjá sér:
„Þegar það er fest í lög, sama hvar það er, að samkynhneigt fólk er myrt fyrir að vera samkynhneigt þá kalla ég slíka ribbaldahegðun að myrða. Og það er fullt af fólki sem hefur þá skoðun, og ég hef áhuga á að vita hverjir það eru, til dæmis hér á landi, en líkt og Píratar seinni tíma hefur þú áhuga á að þagga niður í fólki sem er þér ósammála frekar en að komast að því hvað það hefur að segja. Svo hér er ekkert nýtt að koma fram.“
Björn segir Þórarinn með þessum orðum vera að afvegaleiða umræðuna sem hafi snúist þá skoðun þess síðarnefnda að það sé hluti af tjáningarfrelsinu að hvetja til morða á samkynhneigðum:
Þórarinn svarar að bragði:
„Hvað myndir þú kalla það þegar samkynhneigðir eru myrtir af stjórnvöldum fyrir það eitt að vera samkynhneigðir? Þú ert alveg kominn út í skurð með þetta.“
Björn Leví vill hins vegar ekki meina það:
„Þú svaraðir: „En að vera á þeirri afstöðu að festa eigi í löggjöf að samkynhneigðir skulu vera myrtir, eins og er í fjölda ríkja og refsingar fyrir í um þriðjungi landa heimsins, er afstaða sem ég tel að fólk eigi að mega hafa.“ Þetta er rétturinn til þess að (aðrir) megi drepa ákveðið fólk, ekki vegna þess hvað það gerir heldur vegna þess hvað það er.“
„Afleiðingin af þessu er að fólk drepur samkynhneigða og það hefur engar lagalegar afleiðingar. Jafnvel þegar það er ekki hið opinbera sem framkvæmir slíkar aftökur (það er aftaka í skilgreiningu laga) en þú segir sérstaklega að fólk megi hafa rétt til þess að segja að það eigi að _myrða_ ákveðið fólk. Þannig að nei, ég er ekki að misskilja neitt. Í besta falli, fyrir þig, þá ert þú ekki að útskýra hvað þú ert að meina.“