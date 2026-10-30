Fylkisstjórinn gefur sterka vísbendingu um framtíð Christu Pike

Bill Lee, fylkisstjóri Tennessee, hefur nú loks gefið vísbendingar um framtíð hinnar dauðadæmdu Christu Pike eftir misheppnaða aftökutilraun í september. Segir hann líklegt að dómurinn haldi.
Dagblaðið New York Post greinir frá þessu.
Eins og flestir vita klúðraðist aftaka hins dæmda morðingja Christu Pike þann 30. september síðastliðinn. Eftir tvær sprautur af lyfjum var Pike enn þá lifandi og var þá flutt á spítala.
Hún var um tíma í dái en er nún vöknuð og óvíst hefur verið hver örlög hennar verða. En Lee ákvað að fresta öllum aftökum í Tennesse, eftir að aftaka Pike og annars fanga, Tony Carruthers, fyrr á þessu ári misheppnuðust.
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Lögmaður greinir frá ástandi Christu Pike eftir misheppnaða aftökutilraun
Lögmenn Pike hafa krafist þess að dómur hennar verði mildaður í ljósi þess sem á undan er gengið. Um sé að ræða meðferð sem sé ekkert annað en grimmdarleg og ómannúðleg.
„Hún hefur gengið í gegnum verri refsingu en nokkur í sögu bandarískra aftökuaðferða,“ sagði lögmaður hennar.
Lee hefur nú hins vegar gefið til kynna að dómurinn haldi og að Pike verði tekin af lífi seinna. Þó hann tilgreini ekki hvenær það gæti orðið.
„Hún er enn þá í haldi samkvæmt lögum Tennessee,“ sagði Lee. „Ég býst við að dómur hennar verði sá sami og áður nema dómstólar úrskurði á annan hátt.“