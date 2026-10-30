Hörður lætur allt flakka um Samkeppniseftirlitið: „Ég get ekki lengur orða bundist“

Hörður Arnarson, fráfarandi forstjóri Landsvirkjunar, gagnrýnir Samkeppniseftirlitið harðlega og segir stofnunina hafa farið út fyrir valdheimildir sínar við rannsókn á starfsemi fyrirtækisins.
Landsvirkjun hefur þegar leitað til umboðsmanns Alþingis og óskað eftir úttekt á vinnubrögðum eftirlitsins. Gagnrýnin, sem Hörður setur fram í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag, kemur í kjölfar þess að áfrýjunarnefnd samkeppnismála felldi úr gildi ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að sekta Landsvirkjun um 1,4 milljarða króna vegna meintra brota á samkeppnislögum.
Hörður segir málsmeðferðina vekja alvarlegar spurningar um hlutleysi stofnunarinnar og telur tilefni til að endurskoða lög um samkeppniseftirlit á Íslandi.
Segir Landsvirkjun hafa sett orkuöryggi í forgang
Málið á rætur að rekja til rannsóknar sem Samkeppniseftirlitið hóf árið 2021 á sölu Landsvirkjunar á raforku til Landsnets vegna flutningstapa á árunum 2017 til 2021. Eftirlitið taldi fyrirtækið hafa selt raforkuna á of lágu verði og sektaði það um 1,4 milljarða króna.
Hörður segir Landsvirkjun hins vegar hafa talið sér skylt að tryggja Landsneti næga raforku til að koma í veg fyrir hættu á kerfishruni. Fyrirtækið hafi því sett orkuöryggi í forgang, jafnvel þótt það þýddi að hafna viðskiptum við stórnotendur.
Hann bendir jafnframt á að Landsvirkjun hafi um árabil kallað eftir lögum sem tryggi orkuöryggi almennings, en þau hafi enn ekki verið sett. Fyrirtækið hafi því litið á það sem samfélagslega ábyrgð sína að tryggja almenningi og smærri fyrirtækjum nægt rafmagn.
Þungur áfellisdómur yfir vinnubrögðunum
Áfrýjunarnefnd samkeppnismála felldi sektarákvörðunina úr gildi fyrir skemmstu vegna verulegra annmarka á rannsókn og málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins. Meðal annars hafi markaðir ekki verið skilgreindir með fullnægjandi hætti, rannsókn á ætluðum brotum verið ófullnægjandi og verulegir annmarkar verið á gagnaöflun og meðferð gagna.
Hörður segir niðurstöðuna vera þungan áfellisdóm yfir vinnubrögðum eftirlitsins og leggur áherslu á að annmarkarnir hafi ekki aðeins varðað formsatriði, heldur sjálfan grundvöll málsins.
„Ég get því ekki látið hjá líða að fjalla um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins. Stofnunin gegnir mikilvægu hlutverki og hefur mikil völd. En valdi fylgir ábyrgð.“
Hann segir Landsvirkjun hafa lagt sig fram um samstarf við eftirlitið og verið reiðubúna að laga raforkusölu sína að tilmælum þess. Fyrirtækið hafi þó lagt áherslu á að einnig yrði að taka tillit til orkuöryggis á Íslandi.
„Samkeppniseftirlitið túlkaði þetta hins vegar svo að Landsvirkjun væri að nota orkuöryggi til að réttlæta brot á samkeppnislögum.“
Þá segir hann að Landsvirkjun hafi ekki fengið leiðbeiningar frá eftirlitinu um skilgreiningu markaða og því þurft að vinna eigin áhættugreiningu á sviði samkeppnisréttar. Eftirlitið hafi hins vegar túlkað það sem tilraun til að sniðganga samkeppnislög.
Sakar eftirlitið um að hafa reynt að hafa áhrif á ráðgjafa
Hörður gagnrýnir einnig framgöngu starfsmanna Samkeppniseftirlitsins meðan málið var til rannsóknar. Hann segir þá hafa tekið þátt í opinberri umræðu um orkumál þar sem komið hafi fram neikvætt viðhorf til Landsvirkjunar og sú afstaða að fyrirtækið hefði líklega misnotað markaðsráðandi stöðu sína.
„Slík framganga hlýtur að orka tvímælis hjá stjórnvaldi sem ber að gæta hlutleysis á meðan mál er til rannsóknar.“
Hörður lætur ekki þar við sitja.
„Samkeppniseftirlitið reyndi jafnframt að hafa áhrif á ráðgjafa Landsvirkjunar í málinu og hélt því fram að færustu sérfræðingar á þessu sviði færu gegn betri vitund.“
Þá segir Hörður að forstjóri Samkeppniseftirlitsins hafi við kynningu sektarákvörðunarinnar gengið svo langt að halda því fram að starfsmenn Landsvirkjunar hefðu vísvitandi brotið lög.
„Ekkert í þá veru hafði þó komið fram við rannsókn málsins og engin innistæða var fyrir þeim orðum.“
Leituðu til umboðsmanns Alþingis
Hörður segir Landsvirkjun þegar á rannsóknarstigi hafa talið að Samkeppniseftirlitið hefði farið út fyrir valdheimildir sínar.
Fyrirtækið hafi því sent erindi til umboðsmanns Alþingis fyrr á þessu ári, áður en áfrýjunarnefndin felldi sektarákvörðunina úr gildi, og óskað eftir úttekt á framgöngu og málsmeðferð eftirlitsins.
Hann telur niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar hafa styrkt þá afstöðu Landsvirkjunar að verulegir annmarkar hafi verið á rannsókninni.
„Rannsakar, ákærir og dæmir“
Hörður tekur fram að Landsvirkjun hafi í gegnum tíðina átt gott og faglegt samstarf við eftirlitsstjórnvöld. Reynslan af þessu máli veki hins vegar spurningar um hvort núverandi fyrirkomulag samkeppniseftirlits tryggi nægilegan aðskilnað rannsóknar, mats á ætluðum brotum og ákvörðunar um viðurlög.
„Samkeppniseftirlitið rannsakar ætluð brot, setur fram frummat sitt og tekur að lokum ákvörðun um brot og viðurlög. Rannsakar, ákærir og dæmir. Það vekur spurningar um hvort nægilega skýr skil séu á milli þessara ólíku hlutverka.“
Hörður telur því rétt að endurskoða fyrirkomulag samkeppniseftirlits í lögum til að styrkja réttaröryggi málsaðila og auka traust á hlutlægni og sanngirni við meðferð samkeppnismála.
Í greininni undirstrikar hann mikilvægt hlutverk samkeppniseftirlits í samfélaginu og þau víðtæku völd sem slíkar stofnanir fari með.
„Það er mér því þvert um geð að þurfa að bætast í hóp þeirra sem gagnrýna vinnubrögð Samkeppniseftirlitsins. En eftir að áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefur nú fellt úr gildi ákvörðun þess gagnvart Landsvirkjun, fyrirtækinu sem ég hef stýrt í sautján ár, get ég ekki lengur orða bundist.“