Elliði vekur aftur mikil viðbrögð: „Óvinur óvinar míns er ekki endilega vinur minn“

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi, segir að róttækir vinstrimenn á Vesturlöndum hafi tekið upp tákn og slagorð með íslamistahreyfingum sem vilji að trúarleg lög, sem gangi gegn vestrænum gildum, móti samfélagið. Í grein í Morgunblaðinu í dag segir Elliði að það sé ekki árás á múslima að spyrja hvers vegna fáni Palestínu sé notaður sem tákn um andóf, vill hann vita hvað tákni þegar fáninn er notaður í kröfugöngu á Íslandi á 1. maí. Þónokkrir hafa hæðst eða sett spurningamerki við grein Elliða.
„Palestínufáninn er fyrst og fremst tákn palestínsku þjóðarinnar og réttar hennar til sjálfsákvörðunar. Á síðustu árum hefur hann þó birst á ólíkum mótmælum og kröfugöngum, frá Eurovision og mótmælum í Frakklandi til 1. maí-gangna á Íslandi. Í því samhengi fær hann merkingu af slagorðunum, samherjunum og málstaðnum sem hann fylgir. Hann er því ekki aðeins tákn samstöðu með Palestínumönnum heldur einnig tákn andófs,“ segir Elliði.
„Fræðimenn hafa sýnt hvernig Palestína varð frá lokum sjöunda áratugarins táknrænt baráttumál alþjóðlegs vinstris, tengt andheimsvaldastefnu og þjóðfrelsisbaráttu. Þetta samstarf hefur verið kallað „rauðgrænt bandalag“ íslamista og róttækra vinstrimanna, sem sameinaðist um andstöðu við kapítalisma, hnattvæðingu og heimsvaldastefnu.“
Hér á Íslandi hafi málefni Palestínu tengt saman vinstriflokka, hluta verkalýðshreyfingarinnar og einnig stúdentahreyfingarinnar. Þá hafi því verið lýst að baráttan fyrir frjálsri Palestínu sé samofin verkalýðsbaráttu.
„Þetta samstarf er ekki saklaust. Íslamistar vilja móta samfélagið eftir trúarlegum reglum, þar sem kvenfrelsi, mannréttindi og réttindi minnihluta víkja fyrir trúarlegu valdi. Hlutar róttæka vinstrisins segjast verja veraldlegt samfélag, jafnrétti kynjanna og réttindi hinsegin fólks. Samt sameinast þessir hópar í andstöðu við vestræn stjórnvöld, kapítalisma og jafnvel frjálslynt lýðræði. Þegar andstaðan beinist að okkar frjálslynda lýðræði er full ástæða til að staldra við,“ segir Elliði.
Það sé þversögn að nota slagorð þar sem á bak við sé samfélag sem fæstir myndu vilja taka sér til fyrirmyndar, vísar hann í könnun frá 2024 sem sýnir litla atvinnuþáttöku kvenna í Palestínu og könnun frá 2013 sem sýnir mjög lítinn stuðning Palestínumanna við samkynhneigð.
„Að spyrja hvers vegna fáni palestínsku þjóðarinnar sé notaður sem tákn andófs á Vesturlöndum er hvorki árás á Palestínumenn né múslima. Það er krafa um hreinskilna umræðu um stjórnmál og þau gildi sem fylgja því að styðja þessar hreyfingar. Hlutar vinstrisins geta ekki varið samstarf sitt við hreyfingar sem vilja samfélag þar sem réttindi kvenna og samkynhneigðra eru fótum troðin með því einu að benda á fallegan fána og segja að ekki megi spyrja hvað hann tákni í þeirra höndum,“ segir Elliði.
„Vinstrimenn ættu að hafa hugfast að óvinur óvinar míns er ekki endilega vinur minn. Það er lítils virði að berjast fyrir mannréttindum, jafnrétti og einstaklingsfrelsi ef maður er um leið tilbúinn að slá skjaldborg um hópa fólks sem vilja grafa undan sömu gildum. Umburðarlyndi má aldrei verða að undanlátssemi gagnvart þeim sem hafna því sjálfir.“
Ótrúlegt að það sé samstaða um að hætta að henda sprengjum
Grein Elliða hefur þegar vakið nokkra athygli, líkt og ummæli hans í síðustu viku, til að mynda deilir Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, greininni og segir: „Ég segi oft "fyrst alvöru greind, svo gervigreind" og flissa ánægð - nú er aldeilis tækifæri til þess.“
Snæbjörn Brynjarsson, leikhússtjóri og fyrrum varaþingmaður Pírata, segir einfaldlega:
„Ótrúlegt, bæði vinstrimenn og arabar ná samstöðu um að það eigi að hætta að henda sprengjum í araba.“
Séra Jóna Hrönn Bolladóttir setur spurningamerki við þessa skýringu á notkun fána Palestínu, hún hafi alltaf litið á það sem mótmæli við morð á börnum.
„Við höfðum barnamorðin í Betlehem fyrir rúmlega 2000 árum og það gleymist ekki og nú horfumst við i augu við því hvernig sagan endurtekur sig og finnum svo til og þá hafa menn leyft sér að veifa þessum fána, hrópa þannig á miskunn yfir börnin. Alveg burtséð frá öllu öðru,“ segir hún.
Allar kirkjur sem fái sóknargjöld þurfi að samþykkja jafnréttisákvæði
Sigursteinn Másson fjölmiðlamaður, sem tók meðal annars undir orð Magneu Marínósdóttur á Samstöðinni nýverið um að ríkissaksóknari ætti að láta reyna á að ákæra Elliða fyrir hatursorðræðu, segir að þetta sé misskilningur hjá Elliða:
„Fáni Palestínu, ríkis sem Ísland hefur viðurkennt ásamt mörgum öðrum löndum, er ekki trúartákn. Ekki frekar en að fáni Bandaríkjanna er það eða annarra ríkja. Stuðningurinn við Palestínu snýst um að styðja kúgað fólk sem eru fórnarlömb hrikalegrar aðskilnaðarstefnu, yfirgangs og linnulausra árása. Fólk sem stendur andspænis þjóðarmorði,“ segir Sigursteinn.
„Öll trúarbrögð eru full af fáránlegum boðum og bönnum ef farið er í bókstafinn. Kristin trú er þar engin undantekning á. Aðeins á allra síðustu árum hefur íslenska þjóðkirkjan sett kærleiksboðskapinn og umburðarlyndið ofar dómhörkunni.“
Sigursteinn er sammála Elliða þegar kemur að því að mannhatur, fyrirlitning og dómharka eigi ekki heima í trúarsamkomum á Íslandi en það þurfi þá að gera það sama gagnvart kristnum trúfélögum sem ráðist á hinsegin samfélagið, þau hafi eyðilagt líf margra ungra Íslendinga með boðun fordóma og útskúfun.
„Ég þekki marga múslima og enginn þeirra fylgir einhverskonar bókstafstrú. Ekki frekar en ég eða nokkur annar kristinn Íslendingur sem ég þekki fylgir Biblíunni í blindni. Það væri hins vegar ágætt ef þessi umræða, sem á ekki og má ekki snúast um að níða niður 30% mannkyns, snérist um að öll trúarbrögð á Íslandi og allar kirkjur sem fá sóknargjöld verði að samþykkja og viðurkenna jafnréttisákvæði íslensku stjórnarskrárinnar sem og íslensk lög og sætta sig að það sé hin leiðandi stefna. Þar sem trúarritin Biblían og Kóraninn stangast á við landslög þá skuli trúarritin vera víkjandi.“