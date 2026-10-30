Davíð hafi passað sig í drykkju eftir „Bermúdaskálina“ – „Eftir þetta setti hann það í annan farveg“

Fyrrverandi aðstoðarmaður Davíðs Oddssonar segir hann hafa passað sig í áfengisdrykkju eftir móttöku íslenska bridds-landsliðsins þegar það vann Bermúdaskálina árið 1991. Margir töldu Davíð hafa verið vel drukkinn þegar hann hélt móttökuræðuna.
Þetta er á meðal þess sem kemur fram í nýrri bók feðganna Reynis Traustasonar og Jóns Trausta Reynissonar um Davíð Oddsson, Davíðstíminn: Sjálfstæð saga leiðtoga og lands. Koma þar fram ótal sögur sem hafa aldrei áður sést á prenti.
Fyrsta hneykslið
Davíð Oddsson var ekki búinn að sitja lengi í stól forsætisráðherra árið 1991 þegar upp kom eitt eftirminnilegasta hneykslismál hans. Það er í móttöku íslenska briddsslandsliðsins sem hafði unnið heimsmeistaratitilinn, Bermúdaskálina svokölluðu, í Japan.
Var Davíð mjög uppveðraður í móttökunni í Leifsstöð og sagði alla þjóðina hafa fylgst mjög nákvæmlega með allri snilldinni. Talaði hann um sérstök brostækni landsliðsmanna hefði landað þeim sigurinn.
„Jafnvel í þinginu voru gamlir fjandmenn farnir að brosa hver framan í annan og héldu að það ætti að vera þannig,“ sagði Davíð í ávarpi sínu. Boðaði hann að borgarstjórn Reykjavíkur myndi eftir þetta afskrifa 40 milljóna króna skuld briddssambandsins. Svo klingdi hann út með setningu sem er orðin sígild, eða alræmd. Til þess að gera okkur dagamun skulum við ekki bara segja skál, heldur skulum rísa á fætur og segja ekki bara skál, við skulum segja Bermúdaskál!“
Fannst mörgum hegðun hans undarleg og töldu margir augljóst að maður væri drukkinn. Hneyksli væri að maðurinn væri ölvaður í embættiserindum og vakti málið upp umræðu um áfengiskaup og veisluhöld elítunnar. Davíð var spurður út í þetta en neitaði því að hafa verið ölvaður.
Fannst gott að fá sér í glas
Hreinn Loftsson, sem var aðstoðarmaður Davíðs á þessum tíma, segir að Davíð hafi passað sig í áfengisdrykkju eftir þetta atvik.
„Það má segja að þetta atvik hafi komið á réttum tíma á ferli hans því eftir þetta passaði hann sig,“ segir Hreinn. „Rétt er að halda því til haga að ég tel að það hafi aldrei haft áhrif á störf hans sem forsætisráðherra á meðan ég þekkti til starfa hans. Honum þótti gott að fá sér neðan í því og slaka á en eftir þetta setti hann það í annan farveg.“
Á sterkum fúkkalyfjum
Hreinn segir einnig að Davíð hafi verið að stíga upp úr veikindum á þessum tíma, verið á sterkum fúkkalyfjum og með útbrot á enni.
„Þjóðin taldi sig heyra á mæli Davíðs að hann hefði verið drukkinn þegar hann sagði þessi orð, „skál,“ „Bermúdaskál“. Hann hafði verið veikur dagana á undan,“ segir Hreinn.