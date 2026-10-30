Biðst afsökunar og lætur sig hverfa af X - Hvatti til að kjarnorkuvopn væru gerð klár

Heimir Már Pétursson framkvæmdastjóri þingflokks Flokks fólksins hefur beðist afsökunar á því að hafa hvatt forseta Frakklands til að senda hermenn til Úkraínu og láta gera kjarnorkuvopn klár til notkunar. Hefur hann nú eytt reikningi sínum á samfélagsmiðlinum X þar sem hann lét þessi orð falla.
Heimir skrifaði þetta í athugasemd við færslu Emmanuel Macron Frakklandsforseta á X. Var forsetinn með færslunni að bregðast við drónaárás Rússa á lestarstöð í Dnipro í Úkraínu en í henni létust þrettán og fjöldi særðist.
Forsetinn vottaði úkraínsku þjóðinni og hinum úkraínska kollega sínum, Volodymyr Zelensky, samúð sína. Sagði Macron að vinna ætti að staðbundnu vopnahléi á fleiri svæðum í Úkraínu eins og gert hefði verið með borgina Oleskhy. Það væri óþolandi að Rússar þráuðust við að koma fleiri slíkum vopnahléum á og væru þess í stað að gera árásir á óbreyttra borgara. Það yrði að efla friðarumleitanir og gera meira til að fá Rússa að samningaborðinu.
Heimir Már skrifaði hins vegar í athugasemd við færslu Macron að nóg væri komið af ræðum og hvatti forsetann til að senda hermenn til Úkraínu og að hafa kjarnorkuvopn Frakklands tilbúin til notkunar.
Heimir Már eyddi síðar athugasemdinni en fréttamenn Vísis náðu hins vegar skjáskoti af henni og greindu frá.
Afsökun og eyðing
Vísir greindi síðan frá því í nýrri frétt að Heimir Már hefði í yfirlýsingu, sem virðist hafa verið send miðlinum, beðist afsökunar og vísað til þess að um persónulega athugasemd hefði verið að ræða sem tengdist störfum hans fyrir Flokk fólksins ekki á nokkurn hátt.
Hefur Vísir eftir Heimi Má:
„Er ekki í neinu samræmi við stefnu eða gildi flokksins. Ég harma að þessi færsla mín hafi verið bendluð við flokkinn og bið félaga mína í Flokki fólksins innilega afsökunar á því.“
Þegar DV freistaði þess að kynna sér málið á X-reikningi Heimis Más fannst hann ekki. Þegar leitað er á Google að reikningnum og smellt á niðurstöðuna kemur upp á skjáinn að umræddur reikningur sé ekki til. Það virðist því vart annað blasa við en að framkvæmdastjóri þingflokks Flokks fólksins hafi eytt reikningnum eftir að hvatningarorð hans til forseta Frakklands komust í hámæli.