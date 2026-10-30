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Andri Snær: „Viðskiptaráð eru svo miklir apaheilar að maður gæti sprungið“ – „Talibanar að sprengja styttur hagfræði“

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Föstudaginn 30. október 2026 10:12
Andri Snær Magnason. Samsett mynd/Skjáskot af vef Viðskiptaráðs

Rithöfundurinn Andri Snær Magnason er síður en svo sáttur við nýjustu skýrslu Viðskiptaráðs um raforkuframleiðslu, finnur hann tillögum ráðsins allt til foráttu og segir að fyrirtækin sem standi að baki ráðinu eigi að skammast sín. 

Líkt og greint var frá í gær er það mat Viðskiptaráðs að Ísland geti rúmlega tvöfaldað raforkuframleiðslu sína fyrir árið 2040. Framleiðslan hafi staðið í stað í tæpan áratug og með því að nýta meiri orku þá sé hægt að bæta lífskjör. 

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Í færslu á X segir Björn Brynjúlfur Björnsson framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs að ekkert ríkt land noti litla orku. „Meiri orka er forsenda betri lífskjara,“ segir hann.

Til að auðvelda ferlið þurfi að leggja af rammaáætlun og að virkjanir fari í gegnum sama almenna leyfisferlið og aðrar framkvæmdir. Hefur Viðskiptaráð útbúið gagnvirkt kort þar sem hægt er að skoða virkjanakostina. Andri Snær fer ófögrum orðum um þessar tillögur í færslum á X. „Rammaáætlun var sett upp til að forgangsraða virkjunarkostum og búa til siðmenntað kerfi um að friða þjóðarperlur. Sá þetta orð um daginn. Griðníðingur,“ segir hann meðal annars, það sé orð sem eigi að nota um Viðskiptaráð og þá sem að því standa.

 

Beinir hann spurningu til flugfélagsins Icelandair, sem er félagi í Viðskiptaráði: „Ég sé að þið eruð hluti af hugveitunni sem vill eyðileggja hverja einustu náttúruperlu á Íslandi. Er þetta í ykkar nafni?“

Andri Snær Magnason
Viðskiptaráð

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