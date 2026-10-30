Andri Snær: „Viðskiptaráð eru svo miklir apaheilar að maður gæti sprungið“ – „Talibanar að sprengja styttur hagfræði“

Rithöfundurinn Andri Snær Magnason er síður en svo sáttur við nýjustu skýrslu Viðskiptaráðs um raforkuframleiðslu, finnur hann tillögum ráðsins allt til foráttu og segir að fyrirtækin sem standi að baki ráðinu eigi að skammast sín.
Líkt og greint var frá í gær er það mat Viðskiptaráðs að Ísland geti rúmlega tvöfaldað raforkuframleiðslu sína fyrir árið 2040. Framleiðslan hafi staðið í stað í tæpan áratug og með því að nýta meiri orku þá sé hægt að bæta lífskjör.
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Í færslu á X segir Björn Brynjúlfur Björnsson framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs að ekkert ríkt land noti litla orku. „Meiri orka er forsenda betri lífskjara,“ segir hann.
Tillögur Viðskiptaráðs: 🚫 Rammaáætlun verði lögð af 📝 Almennt leyfisferli og ein kæruleið 🔌 Flutningskerfið byggt á undan eftirspurn 💨 Vindorka við miðlunarlón í forgang 🎯 Tvöföldun raforkuframleiðslu fyrir 2040 opinbert markmið
— Björn Brynjúlfur (@bjornbr) October 29, 2026
Til að auðvelda ferlið þurfi að leggja af rammaáætlun og að virkjanir fari í gegnum sama almenna leyfisferlið og aðrar framkvæmdir. Hefur Viðskiptaráð útbúið gagnvirkt kort þar sem hægt er að skoða virkjanakostina. Andri Snær fer ófögrum orðum um þessar tillögur í færslum á X. „Rammaáætlun var sett upp til að forgangsraða virkjunarkostum og búa til siðmenntað kerfi um að friða þjóðarperlur. Sá þetta orð um daginn. Griðníðingur,“ segir hann meðal annars, það sé orð sem eigi að nota um Viðskiptaráð og þá sem að því standa.
Sá sem býr til svona kort og vill keyra það í gegn annaðhvort þekkir ekki landið eða hatar það.
— Andri Snær Magnason (@AndriMagnason) October 29, 2026
Beinir hann spurningu til flugfélagsins Icelandair, sem er félagi í Viðskiptaráði: „Ég sé að þið eruð hluti af hugveitunni sem vill eyðileggja hverja einustu náttúruperlu á Íslandi. Er þetta í ykkar nafni?“
@bjornbr Þessi kvarði er fáránlegur og misvísandi - ísland er þarna lengst lengst til vinstri en getur ekki drullast til að vera efst uppi. Þú ættir að spyrja af hverju okkur tekst ekki að verða rík með alla þessa framleiðslu.
— Andri Snær Magnason (@AndriMagnason) October 29, 2026
En eins og sjá má á þessu grafi er jaðarábátinn minnkandi og Ísland sýnir ekki beina fylgni milli aukinnar orkuframleiðslu og bættra lífskjara. Ofurfókus á orkuframkvæmdir blindað sýn þjóðar á verðmætasköpun á öðrum sviðum.
— Andri Snær Magnason (@AndriMagnason) October 30, 2026
@glufa_ er Glufa hlynnt markaðslögmálum? Skiptir orkuverð máli? Kostnaðarverð? Á þjóðin að niðurgreiða orku til fiskimjölsverksmiðju ef hún vill ekki kaupa forgangsorku?
— Andri Snær Magnason (@AndriMagnason) October 29, 2026
@gudnithor þetta hefur ekkert með hagkvæmni að gera eða lífsgæði eða hamingju - þetta er hugmyndfræðilegt hatur í garð náttúruverndar. Eyðilegging er sigur burtséð frá því hvort hún borgi sig. Talibanar að sprengja styttur hagfræði.
— Andri Snær Magnason (@AndriMagnason) October 29, 2026
@vidskiptarad eru svo miklir apaheilar að maður gæti sprungið. Aðeins verkefni yfir 600MW fái ,,lýðræðislega umfjöllun". Dettifossvirkjun, lokaáfangi LSD - að demba Jökulsá á Fjöllum á Austurland er bara 570MW. Fyrirtækin á bak við ykkur eiga eiga að skammast sín. https://t.co/swNmlEDW7D
— Andri Snær Magnason (@AndriMagnason) October 29, 2026
Viðskiptaráð finnur 85 TWh á ári - en það fæst aðeins með því að tvítelja - það er ekki hægt að virkja sömu fallhæð tvisvar. Helmingsvirkjun í Jökulsá á Fjöllum er helmingurinn af Arnardalsvirkjun. https://t.co/bWf7dgFMph
— Andri Snær Magnason (@AndriMagnason) October 30, 2026
@danielfj91 Skipir friðun þá máli? Er ekki málið að afnema hana þá? Dettifoss, Torfajökulsvæðið, Vonarskarð, you name it - þetta er eitt stærsta fokk jú sem ég hef séð.
— Andri Snær Magnason (@AndriMagnason) October 29, 2026