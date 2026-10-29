Vandræðaleg stund fyrir Pútín – Forseti Mósambík gnæfði yfir hann

Stólpagrín hefur verið gert að Vladímír Pútín Rússlandsforseta eftir að mynd birtist af honum með Daniel Chapo, forseta Mósambík.
Breska blaðið Metro greinir frá þessu.
Gárungar hafa gantast með myndir sem birst hafa af Vladímír Pútín Rússlandsforseta og Daniel Chapo, forseta Mósambík, á ráðstefnu gasútflutningsríkja í Moskvu sem fram fer í vikunni. Sláandi hæðarmunur er á forsetunum.
Á myndum má sjá forsetana tvo takast í hendur en Chapo er um það bil einu höfði hærri en Pútín. Pútín er opinberlega skráður 170 sentimetrar að hæð en talið er að hann sé lægri en það, það er á bilinu 165 til 168 sentimetrar.
Hinn 49 ára Chapo tók við embætti forseta í austur Afríkuríkinu Mósambík í fyrra. Hann er 205 sentimetrar að hæð.
Athygli vakti að þó að ljósmyndarar Kremlar væru á staðnum til að smella af voru sumar myndir af Pútín og Chapo ekki birtar á opinberum vefsvæðum. Aðeins hjá fréttamiðlum. Á einu myndinni sem birt var af þeim báðum var búið að klippa neðan af henni til að láta líta út fyrir að munurinn væri minni. En vitað er að Pútín er afar viðkvæmur þegar kemur að hæð hans.
Netverjar hafa gert stólpagrín að Pútín og meðal annars birt myndir þar sem Chapo er breytt í Gandalf úr Hringadróttinssögu en Pútín í hobbita.
„Pútín hlýtur að líða illa að horfa svona upp,“ segir einn.