Taka sex staðhæfingar Hildar og tæta þær í sig: „Það eru ansi kaldar kveðjur“

Kári Sigurðsson formaður Sameykis og Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB, gagnrýna harkalega fullyrðingar Hildar Björnsdóttur í tengslum við uppsagnarhrinur Reykjavíkurborgar. Í aðsendri grein á Vísi taka þau fyrir sex staðhæfingar hennar sem þau segja ekki standast skoðun.
Samanlagt hefur nýr meirihluti Reykjavíkurborgar lagt niður 130 stöðugildi í uppsagnarhrinunum. Ná þær til flestra sviða borgarinnar.
Engum boðið aftur starf?
Fyrsta staðhæfingin varðaði fyrri uppsagnarhrinur, þar sem Hildur hafnaði því að gengið hefði verið of langt og að borgin hafi þurft að bakka með sumar uppsagnirnar. En því hafði Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi og formaður hagræðingarhóps greint frá.
„Svar Hildar stenst ekki skoðun. Mannauðssvið borgarinnar hefur staðfest að 7 einstaklingum hafi verið boðið starf sitt aftur sem var ekki ráðgert við upphaflega uppsögn,“ segja Kári og Sonja í greininni.
Of margir í miðlægri stjórnsýslu?
Önnur staðhæfingin varðar hlutfall stöðugilda í miðlægri þjónustu. Það er að markmiðið sé 7,5 prósent og hlutfallið sé 5 til 10 prósent í öðrum borgum.
Kári og Sonja segja hins vegar að 7,5 prósent sé hins vegar pólitískt viðmið sem byggi ekki á neinum fræðum. Samanburðurinn sé einnig hæpinn. Til dæmis sé hlutfallið 13,3 prósent í 300 sveitarfélögum Noregs. Þá sé skilgreiningar verið mjög mismunandi á milli landa hvað sé miðlæg stjórnsýsla.
Veikindaréttur misnotaður?
Þriðja staðhæfingin varðar veikindafjarveru borgarinnar. Hildur staðhæfði að veikindafjarveran væri hærri en á Landspítalanum og hjá þeim sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðum sem hún hefði athugað. Sagðist hún vilja rýna hvort verið væri að nota veikindarétt með röngum hætti.
Kári og Sonja bend á að veikindahlutfallið sé 7,3 prósent á Landspítalanum og í Hafnarfjarðarbæ en 7 prósent í Reykjavík og Kópavogi.
Notkun veikindaréttar sé almennt há hjá kvennastéttum sem eru fjölmennar hjá hinu opinbera. Það sé vegna andlegs og líkamlegs álags en ekki misnotkunar.
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„Staðhæfing um að fólk sé að misnota rétt sinn til veikindalauna án nokkurra gagna eða þekkingar sem renna stoðum undir hana er alvarleg,“ segja Kári og Sonja. „Fjöldauppsagnir taka verulega á fólkið sem eftir er á vinnustaðnum og valda óvissu um eigið starfsöryggi. Þá er vel þekkt að mikill niðurskurður getur aukið álag hjá þeim sem eftir eru og bitnað á heilsu þeirra. Það eru ansi kaldar kveðjur að gera meinta misnotkun á veikindarétti að umræðuefni við þessar aðstæður.“
Mikil greining farið fram?
Fjórða staðhæfing Hildar fjallar um greiningu. Það er að farið hafi fram töluverðar greiningar um hvernig megi fækka stöðugildum hjá borginni.
Kári og Sonja benda á að aldrei hafi verið sýnt fram á þetta. Rúmlega 100 dögum eftir fyrstu uppsagnahrinuna hafi borgin ekki svarað helmingi beiðna Sameykis um rökstuðning fyrir þeim.
2,3 milljarðar sparast?
Fimmta staðhæfing Hildar er sú að 2,3 milljarðar króna sparist á ári við að leggja niður 130 stöðugildi.
„Það er fátt sem bendir til þess að fyrir liggi hver raunveruleg fjárhagsleg áhrif hagræðingaraðgerðanna verða. Þegar er búið að bjóða einhverjum annað starf og önnur hafa fengið starfið til baka,“ segja Kári og Sonja.
Dæmi séu um að yfirvinna hafi aukist hjá öðrum og veikindadagar gætu einnig aukist vegna álags. Í uppsagnarbréfunum segir að verkefnunum kunni að vera útvistað. Það kosti sitthvað.
Grunnþjónustan varin?
Sjötta og síðasta staðhæfing Hildar sem verkalýðsforingjarnir taka fyrir er sú að störf í beinni þjónustu við borgarbúa verði varin og þeir muni ekki finna fyrir þessu.
„Þegar dregið er úr stoðþjónustu mun það væntanlega leiða til þess að þeir sem sinna beinni þjónustu við börn, eldra fólk, fatlað fólk og aðra borgarbúa hafi minni tíma til þess,“ segja þau. „Það gæti lengt biðtíma eftir þjónustu og samfellu hennar, afgreiðslu erinda, dregið úr gæðum þjónustu og aðgengi að henni, dregið úr afköstum og öryggi og leitt til yfirfærslu kostnaðar á íbúa borgarinnar. Enn fremur getur veiking stoðþjónustunnar aukið vinnuálag, yfirvinnu og veikindafjarvistir starfsfólks í framlínu og þeirra sem starfa í stoðþjónustu. Þá ber líka að hafa í huga að fjöldi millistjórnenda hjá Reykjavíkurborg sinnir einnig beinni þjónustu.“