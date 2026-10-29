Stefán Jón Hafstein ósáttur - „Ísland verður að taka sig verulega á“

Stefán Jón Hafstein fyrrum borgarfulltrúi, sjónvarpsmaður og sendiherra og núverandi formaður stjórnar RÚV segir að mikið vanti upp á að Ísland sé að standa við skuldbindingar sínar í loftslagsmálum. Leggur hann, í nafni samtakanna, Aldin gegn loftslagsvá, fram ýmsar tillögur til úrbóta.
Aldin gegn loftslagsvá eru samtök eldri borgara sem hvetja til aðgerða í loftslagsmálum. Stefán Jón er formaður samtakanna og hefur lagt fyrir þeirra hönd umsögn um frumvarp til loftslagslaga sem nú er til meðferðar á Alþingi. Það er Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku og loftslagsráðherra sem leggur frumvarpið fram. Markmiðið með lögunum á að vera draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka kolefnisbindingu í samræmi við markmið stjórnvalda og alþjóðlegar skuldbindingar, m.a. markmið Parísarsamningsins, með réttlát umskipti, verndun líffræðilegrar fjölbreytni og sjálfbæra þróun að leiðarljósi, að Ísland verði kolefnishlutlaust eigi síðar en 2040 og að íslenskt samfélag aðlagist og búi að þoli gagnvart áhrifum loftslagsbreytinga og stuðli að þoli vistkerfa fyrir þeim.
Í umsögninni gerir Stefán Jón fyrir hönd samtakanna ýmsar athugasemdir við frumvarpið en gagnrýnir einnig mjög stöðuna á íslandi þegar kemur að aðgerðum í loftslagsmálum:
„Þegar rýnt er í stöðu Íslands kemur í jós að ríkið er alls ekki á réttri leið. Ísland hefur ekki staðið við loftslagsskuldbindingar sínar og dregist verulega aftur úr markmiðum sínum um samdrátt. Loftslagsbókhaldið talar sínu máli og er skýrt: Ísland verður að taka sig verulega á og hraða og efla aðgerðir til að ná mælanlegum samdrætti í losun.“
Hætta
Vísar Stefán Jón til þess að samkvæmt nýrri skýrslu Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNEP) sé staðan alvarleg því hnattræn loftslagsmarkmið náist ekki með núverandi stefnu alþjóðasamfélagsins og hætta á verulegu yfirskoti sé mikil. Skýrslan sýni að heimurinn stefnir í að fara yfir 1,5°C í hlýnun fljótlega og að núverandi stefna dugi ekki til að stemma stigu við þróun sem gæti leitt til hlýnunar upp á 2,8° á þessari öld miðað við fyrir iðnbyltingu.
Þetta hafi komið skýrt fram í máli loftslagsfræðingsins Johans Rockström í nýlegri heimsókn hans til Íslands. Hann hafi varað mjög eindregið við þeirri stórkostlegu áhættu sem hljótist af því að fara umfram markmiðið um 1,5°C í hlýnun. Að hans mati skipti hvert einasta brot úr gráðu gríðarlegu máli til að forðast vendipunkta í loftslagskerfinu, og takmarkið verði að vera að ná hitastiginu aftur niður fyrir 1,5°C, í hlýnun, sem verður erfitt. Það markmið eigi að vera algjört hámark til lengri tíma litið.
Aðgerðir
Í umsögninni segir enn fremur að loftslagsbókhald Umhverfis-og orkustofnunar sýni að á fimm ára tímabili til ársins 2025 hafi samfélagslosun gróðurhúsalofttegunda aðeins minnkað um 81 þúsund tonn. Til þess að standast markmið og skuldbindingar um 29 prósent samdrátt samfélagslosunar, þurfi árleg losun árið 2030 að hafa dregist saman um 577 þúsund tonn miðað við það sem hún var 2025. Ljóst sé að herða þurfi róðurinn verulega til þess að svo megi verða. Vegasamgöngur og landbúnaður vegi mest í samfélagslosuninni og lykilatriði sé að ná fram samdrætti þessum geirum.
Til að þessum árangri sem fyrst eru lagðar til ýmsar aðgerðir.
Í fyrsta lagi aðgerðir sem snúa að rafvæðingu og breyttum ferðavenjum. Í umsögninni segir að rafvæðing samgangna gangi of hægt á Íslandi. Sem af er árinu 2026 séu rafmagnsbílar yfir 80 prósent af nýskráningum einstaklinga en einungis tæp 15 prósent af nýskráningum bílaleiga. Bílaleigur séu umfangsmesti kaupendahópurinn með um helming allra nýskráninga. Þessu þurfi að breyta til þess að hraða rafvæðingu samgangna. Jafnframt þurfi að draga úr óþarfa akstri og efla almenningssamgöngur, göngu og hjólreiðar.
Í öðru lagi þurfi að grípa til aðgerða í landbúnaði þar sem ekkert hafi þokast í þá átt að draga úr losun undanfarin fimm ár, en stærsti hluti losunarinnar sé vegna sauðfjár- og nautgriparæktar. Samkvæmt ráðleggingum um mataræði eigi neysla á rauðu kjöti að hámarki að vera 350 grömm á viku, m.a. til að minnka líkur á krabbameini í ristli og endaþarmi. Síðasta könnun á mataræði fullorðinna á Íslandi sýni að meðalneysla á rauðu kjöti sé 578 grömm á viku. Opinberir styrkir til sauðfjárræktar sé 5-6 milljarðar á ári og svipuð upphæð renni til mjólkur og nautakjötsframleiðslu. Þessir styrkir viðhaldi losun gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði og vinni gegn lýðheilsumarkmiðum. Nær væri að veita þessu fé til loftslagsmála t.d. með því að falla frá áformum um að skerða framlög tl Loftslags- og orkusjóðs.
Í þriðja lagi er hvatt til aðgerða þegar kemur að votlendi. Framræst votlendi sé ein stærsta uppspretta losunar hér á landi. Því þurfo bæði að stöðva óþarfa framræslu og ráðast í stórtæka endurheimt votlendis. Það megi styrkja landeigendur til þessa í tiltekinn árafjölda en að þeim tíma loknum leggja losunargjald á þá sem ekki sinni því.
Að síðustu er lagt til að að tekjur af uppboði losunarheimilda, í gegnum ETS-kerfið (viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir), renni beint til orkuskipta, bættrar orkunýtingar og annarra loftslagsaðgerða innanlands.
Þessa yfirgripsmiklu umsögn má kynna sér nánar hér.