Sonur þingmanns ákærður vegna harmleiksins í Salahverfinu

Karlmaður sem er grunaður um að hafa banað föður sínum í heimahúsi í Salahverfinu í lok júlí hefur verið ákærður í málinu. Frá þessu greinir Vísir en maðurinn hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan málið kom upp.
Fram hefur komið að hinn látni var Hilmar Oddur Gunnarsson, vörubifreiðastjóri og sjómaður frá Suðureyri, sem var giftur Lilju Rafneyju Magnúsdóttur, þingmanni Flokks fólksins. Hinn ákærði er sonur hjónanna á fimmtugsaldri.
Er sonurinn grunaður um að hafa orðið föður sínum að bana en ekki leikur grunur á að vopni hafi verið beitt.
Lilja Rafney, sem er sjöundi þingmaður Norðvesturkjördæmis og formaður atvinnuveganefndar, greindi frá andláti Hilmars á Facebook daginn sem hann lést.
„Elsku Hilmar minn varð bráðkvaddur í nótt. Honum voru gefin 6 ár eftir hjartaáfall og heilablóðfall. Það var dýrmætt fyrir okkur og hann að eiga þennan tíma saman áður en sorgin barði að dyrum. Guð blessi þig elsku Hilmar minn með þakklæti fyrir okkar 53 ár saman og 4 börn og 5 barnabörn. Ástin leiddi okkur saman ung og ég kveð þig með söknuði ástin mín,“ sagði Lilja Rafney.
Hilmar fannst látinn sunnudaginn 26. júlí og var sonurinn handtekinn tveimur dögum síðar, en hann hefur lengi átt við andleg veikindi að stríða.
Sjá einnig: Sonur þingmanns í haldi vegna harmleiksins í Salahverfinu