Sérstaklega hættuleg líkamsárás: Kastaði glerglasi í höfuð brotaþola á Veður

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás, með því að hafa, að kvöldi föstudagsins 12. desember 2024, á vínveitingastaðnum Veður, Klapparstíg 33, Reykjavík, kastað glerglasi í höfuð brotaþola með þeim afleiðingum að hann hlaut tognun og yfirborðsáverka á hálshrygg og yfirborðsáverka vinstra megin á höfði.
Telst þetta varða við 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga og krefst héraðssaksóknari þess að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar.
Málið verður þingfest mánudaginn 2. nóvember í Héraðsdómi Reykjavíkur.