Sakaður um að hafa reynt að svipta mann lífi í leigubifreið við Kringluna

Íslendingur á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps eftir að hann veittist að manni í leigubifreið fyrir utan Kringluna um miðjan júlí. Ákæran var gefin út 5. október sl. og verður málið rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
Samkvæmt ákæru er manninum gert að sök að hafa að kvöldi mánudagsins 13. júlí, í leigubifreið sem var stödd við Kringluna, veist með vasahnífi að brotaþola. Hnífinn bar hann að haldi brotaþolans sem náði að verjast árásinni með því að bera fyrir sig hendur. Ákærði hafi þá stungið brotaþola í hægri öxlina, en að mati héraðssaksóknara var þarna um tilraun til manndráps að ræða. Brotaþoli hlaut opið sár á hægri öxl, opið sár á hægri baugfingri, sár á vinstri þumalfingri og skrámur á hálsi.
Héraðssaksóknari fer fram á að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar en til vara er þess krafist að ákærða verði gert að sæta vistun á viðeigandi stofnun.
Brotaþoli fer fram á rúmar 7,7 milljónir í skaða- og miskabætur, þar af 7,5 milljónir í miskabætur, tæpar 200 þúsund krónur í bætur vegna tímabundins atvinnutjóns, 28.500 kr. í þjáningarbætur og 35.358 kr. vegna útlagðs kostnaðar. Eins krefst brotaþoli þess að ákærði greiði þóknun réttargæslumanns.