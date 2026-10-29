Ógnandi maður handtekinn og unglingar sagðir hafa hótað fólki við félagsmiðstöð

Nokkur erill var hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi og nótt og hafði lögregla meðal annars að hafa afskipti af manni sem sýndi ógnandi hegðun í íbúðarhúsi. Þá bárust lögreglu tilkynningar um líkamsárás, innbrot og hótanir unglinga við félagsmiðstöð.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem tekur til tímabilsins frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun.
Lögreglu barst tilkynning um óvelkominn mann í húsi í hverfi 105 í Reykjavík. Maðurinn sýndi ógnandi hegðun og var hann handtekinn og fluttur á lögreglustöð til frekari viðræðna.
Þá var lögregla kölluð til vegna líkamsárásar í íbúð í Breiðholti. Einn maður var handtekinn vegna málsins og vistaður í fangageymslu.
Í Kópavogi barst lögreglu tilkynning um hóp unglinga sem hafði safnast saman við félagsmiðstöð í grennd við grunnskóla. Samkvæmt dagbók lögreglu höfðu unglingarnir í hótunum, en ekki kemur fram í hverju þær fólust eða hvort einhver hafi verið handtekinn vegna málsins.
Einnig var tilkynnt um innbrot í miðborg Reykjavíkur og „afbrigðilega“ hegðun fólks í bifreið við verslun í póstnúmerinu 108.
Þá bárust tilkynningar um aðfinnsluverða hegðun einstaklinga í Garðabæ og geltandi hunda í Kópavogi.
Auk þess sinntu lögreglumenn ýmsum umferðarmálum á tímabilinu.
Þegar dagbókin var tekin saman voru þrír einstaklingar vistaðir í fangageymslum lögreglu.