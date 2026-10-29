Miðaði riffli að skipi Gorbatsjovs í Reykjavíkurhöfn – „Ertu orðinn snarvitlaus, maður!“

„Á árunum 1972-1999 starfaði ég sem skrifstofustjóri hjá samtökum útgerðarmanna, sem voru til húsa á II. hæð í Hafnarhvoli v/Tryggvagötu, Reykjavík. Herbergi mitt var í norðurenda hússins og hafði ég gott útsýni yfir allan Ægisgarðinn, en lítið meira en það af höfninni. Fljótlega eftir að ég hóf þarna störf rakst ég á tvo riffla, sem geymdir voru í skjalageymslu í miðju hússins og hafði af einhverjum ástæðum dagað þarna uppi.“
Svona hefst grein eftir Jónas Haraldsson, lögmann, í Morgunblaðinu í dag en þar segir hann frá atviki, sem hefði hæglega getað breytt mannkynssögunni, ef Jónasi hefði verið alvara. Jónasi var sagt að rifflarnir hefðu verið notaðir gegn háhyrningum sem voru að eyðileggja síldarnet á sjötta áratugnum.
„Annar þessara riffla var eldgamall hermannariffill, en hinn af gerðinni Remington með áföstum kíki, sem átti að hafa verið keyptur nýr í þetta verkefni. Utan um hann hafði verið smíðaður trékassi, ólaður saman með tveimur sverum leðurólum og átti því að þola mikið hnjask. Oft þegar maður átti leið í skjalageymsluna handlék maður þessa riffla og varð um leið hugsað um baráttuna við háhyrningana,“ segir Jónas. Svo gerðist sá atburður fyrir 40 árum, í október 1986, að Ronald Reagan Bandaríkjaforseti og Mikhail Gorbatsjov ritari sovéska kommúnistaflokksins komu til Reykjavíkur til viðræðna um afvopnunarmál.
„Bjó Gorbatsjov á meðan á dvöl hans stóð um borð í rússnesku skipi, sem komið hafði sérstaklega til Reykjavíkurhafnar í því skyni og lá skipið við Ægisgarð. Voru miklar öryggisráðstafanir gerðar vegna fundarins, ekki bara í næsta nágrenni leiðtogafundarins við Höfða, heldur einnig við dvalarstaði þessara þjóðhöfðingja. Vegna nálægðarinnar við Ægisgarð og með þetta fína útsýni gat maður því fylgst með því á daginn, þegar Gorbatsjov var að fara frá borði eða koma með fríðu föruneyti,“ segir Jónas.
„Eitt sinn kom inn í herbergið til mín útgerðarmaður utan af landi, sem fór strax að horfa út um gluggann og á skipið og tala um það hvað það væri gott fyrir leyniskyttu vopnaða góðum riffli með kíki að skjóta Gorbatsjov þarna við skipið, ef því væri að skipta. Leiddi ég þetta leyniskyttutal hans fyrst hjá mér, enda var ég tímabundinn, þar sem ég var að reyna að klára að ganga frá afsali á skipi, sem lá á að ljúka. En þar sem maðurinn gat ekki hætt þessu leyniskyttutali stóð ég loks upp og fór til hans, leit út um gluggann og sagði síðan upprifinn: „Já satt segir þú. Skotfærið verður ekki betra en þetta. Bíddu hérna kyrr.““
Jónas gekk þá út úr herberginu og útgerðarmaðurinn skildi ekkert hvert hann væri að fara fyrr en hann kom með kassa.
„Maðurinn varð furðulostinn þegar ég opnaði kassann og dró upp Remington-riffilinn með kíkinn áfastan. Svipurinn breyttist brátt í skelfingarsvip þegar ég tók að munda riffilinn í áttina að skipinu, tautandi, aðallega við sjálfan mig, hvort ekki væri betra að skjóta Gorbatsjov þegar hann kæmi út úr bílnum eða kannski frekar þegar hann kæmi upp landganginn. Svona hluti þarf eðlilega að vera búið að skipuleggja og ákveða áður, enda fer maður ekki að varpa hlutkesti um það hvaða aðferð maður á að beita þegar til skarar á að láta skríða,“ segir Jónas.
„Maðurinn var nú orðinn skrækur af hræðslu, þrýsti sér upp að veggnum frá glugganum og æpti á mig: „Ertu orðinn snarvitlaus, maður! Rússarnir geta verið að fylgjast með gluggunum sem snúa beint að skipinu og skotið strax niður þann sem er að miða riffli að skipinu.“ Ég lét þetta eins og vind um eyru þjóta, hvernig sem maðurinn lét, og hélt áfram að miða rifflinum til að reyna að finna besta skotfærið. Það er ekki að sökum að spyrja þegar maður er á annað borð kominn í gírinn. Að vísu voru engin skot í rifflinum og ég aldrei áður skotið úr byssu, en maður hefði ekki látið slíka smámuni stoppa sig af, slíkur var ákafinn og einbeitingin, eins og ég gaf í skyn í þessu leikriti.“
Jónas gaf sig þó á endanum, segir hann á kíminn hátt að það hafi ekki lengur verið neinn vinnufriður vegna hávaðans í manninum.
„…þá rétti ég úr mér, skellti rifflinum í kassann og lokaði og leit illilega á manninn um leið og ég gekk út úr herberginu til að skila rifflinum á sinn stað. Maðurinn var þá orðinn náfölur að hræðslu, en þegar ég kom til baka var hann horfinn. Gufaður upp. Er þetta ekki annars týpískt með marga, þegar maður hugsar út í það. Fá einu sinni á ævinni snjalla hugmynd, en þegar til kastanna kemur, þá geta þeir ekki einu sinni fylgt henni eftir, jafnvel ekki þótt aðrir væru tilbúnir að taka að sér framkvæmd verksins. Þora ekki neinu þegar á reynir. Ég segi það bara hér. Ekki vildi ég ganga til orrustu með Íslendinga mér við hlið.“