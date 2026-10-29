Meirihlutinn í Reykjavík vill byggja ofan á bílastæði - „Hér gefst tækifæri til að nýta betur land“

Fulltrúar meirihluta borgarstjórnar Reykjavíkur í umhverfis- og skipulagsráði fagna hugmyndum um að byggð verði blönduð byggð ofan á bílastæði í Ármúla, Hallarmúla og Suðurlandsbraut. Lögð er þó áhersla á meta verði þörfina fyrir bílastæði í hinni nýju byggð en til stendur að koma meirihluta þeirra fyrir í bílakjallara.
Skipulagslýsing vegna breytinga á deiliskipulagi svæðisins var lögð fram á fundi ráðsins í gær en hún var í kynningu í mars og apríl á þessu ári og voru athugasemdir og umsagnir sem bárust kynntar ráðinu. Deiliskipulagið nær til lóðanna Suðurlandsbraut 2, Hallarmúla 2 og Ármúla 3 og afmarkast af Suðurlandsbraut til norðurs, Hallarmúla til norðausturs, Ármúla til suðausturs og lóðanna Lágmúla 5A, Lágmúla 5 og Ármúla 1A til suðvesturs. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir uppbyggingu blandaðrar byggðar, með verslun og þjónustu á jarðhæðum og íbúðum á efri hæðum, ásamt bílakjallara, auk útidvalarsvæða, göngu- og hjólastíga fyrir íbúa og almenning.
Á umræddum lóðum og í húsunum sem þar standa er ýmis konar starfsemi svo sem hótelið Hilton Reykjavík, þjónustuskrifstofa VÍS, þjónustuver DHL, apótek Lyfju, o.fl.
Blanda
Í skipulagslýsinguni segir meðal annars að fasteignafélögin Eik og Reitir, sem séu lóðarhafar að lóðunum Suðurlandsbraut 2, Hallarmúli 2 og Ármúli 3, hafi þróað hugmyndir um uppbyggingu á íbúðarhúsnæði á lóðum sínum í samráði við umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar. Skilyrði fyrir auglýsingu deiliskipulagsbreytingar sé að fyrir liggi undirritaður uppbyggingasamningur milli lóðarhafa og Reykjavíkurborgar.
Segir í skipulagslýsingunni að meginmarkmið deiliskipulagsins sé að móta blandaða byggð íbúða, atvinnu- og þjónustustarfsemi í samræmi við stefnu Aðalskipulags Reykjavíkur 2040 um svæðisnýtingu næst samgönguás Borgarlínu og starfsemi miðsvæða.
Kjallari
Segir enn fremur að hin nýja íbúðabyggð muni taka mið af staðháttum, náttúru og veðurfari, sem og nærliggjandi byggð. Ofan á neðanjarðarbílakjallara verði einkum atvinnurými sem aðgengi hafi frá göngugötu, með fjölbreyttum íbúðum á efri hæðum. Í tengslum við göngugötu verði almenningsrými ásamt dvalar- og leiksvæðum fyrir íbúa, ásamt göngu- og hjólastígum. Markmið deiliskipulagsbreytingarinnar sé að halda heildarfjölda bílastæða óbreyttum en með sameiginlegum bílakjallara neðanjarðar gefist möguleiki á samnýtingu bílastæða fyrir íbúa og atvinnustarfsemi á lóðunum.
Byggingarmagn nýju íbúðanna á samkvæmt viðmiði í skipulagslýsingunni að vera samtals um 13.500 fermetrar en nýrrar verslunar- og þjónustustarfsemi á að um 5.500 fermetrar. Nýr bílakjallari á að vera um 12.300 fermetrar, hinar nýju byggingar eiga að vera 2-5 hæðir og áætlaður fjöldi nýrra íbúða er 100-120. Núverandi byggingarmagn á skipulagsreitnum er 25.000 fermetrar en lóðirnar eru samtals um 29.000 fermetrar að stærð.
Tekið er þó fram í skipulagslýsingunni að endanlegar hæðir húsa og byggingarmagn ráðist af samspili milli húshæða, dýpt húsa og afstöðu til sólar svo tryggja megi góð birtuskilyrði í íbúðum og sólarljós á dvalarsvæðum lóða í a.m.k. 5 klst. á dag í maí mánuði, í samræmi við ákvæði aðalskipulags Reykjavíkur.
Einhæft
Í kynningu umhverfis- og skipulagssviðs sem unnin var fyrir umhverfis- og skipulagsráðs og lögð fyrir ráðið á fundi þess í gær kemur meðal annars fram svæðið sé í dag lítt aðgengilegt og einhæft svæði atvinnuhúsnæðis og yfirborðsbílastæða, með nýju deiliskipulagi sé hins vegar stefnt á að breyta svæðinu yfir í eftirsóknarvert svæði miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu með fjölbreytta þjónustu og íbúðir. Uppbyggingin eigi að styðja þá starfsemi sem fyrir sé á svæðinu. Þegar komi að Hallarmúla 2, þar sem er verslunin Fjallakofinn, sé samkvæmt núgildandi deiliskipulagi heimilt að byggja ofan á húsið eða rífa það. Eru tölur um byggingarmagn og fjölda íbúða eilítið breyttar frá því sem var í skipulagslýsingunni.
Hámarks byggingamagn nýrra íbúða á að vera 12.145 fermetrar, nýrrar verslunar og þjónustu 4.400 fermetrar og neðanjarðar 13.475 fermetrar. Hæð nýrra bygginga á að vera 2-6 og hámarksfjöldi íbúða 135-170. Lágmarksfjöldi nýrra hjólastæða á að vera 390 og fjöldi bílastæða 485 en þeim myndi þá fjölga um 2. Fram kemur í kynningunni að 145 bílastæði verði áfram á yfirborðinu en 354 yfirborðsstæði víki og verði þá neðanjarðar.
Góðar hugmyndir
Fulltrúum meirihlutaflokkanna Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar í umhverfis- og skipulagsráði líst vel á útfærslu hins nýja deiliskipulags, með nýrri blandaðri byggð þar sem nú eru bílastæði. Í bókun þeirra segir:
„Hér gefst tækifæri til að nýta betur land sem í dag fer að stórum hluta undir yfirborðsbílastæði, skapa rými fyrir nýjar íbúðir á þessum frábæra stað, verslun og þjónustu og bæta borgarumhverfið með grænum svæðum og auknum gæðum almenningsrýma.“
Leggja þeir áherslu á að fyrirhuguð uppbygging taki mið af raunverulegri bílastæðaþörf núverandi atvinnustarfsemi og framtíðaríbúa. Áður en deiliskipulagstillaga verði lögð fram til afgreiðslu þurfi að liggja fyrir greinargott mat á bílastæðaþörf, samnýtingu stæða og áhrifum uppbyggingarinnar á samgöngur og starfsemi á svæðinu.
Fulltrúar Samfylkingarinnar taka undir með meirihlutanum:
„Hér er tækifæri til að nýta vannýtt land í grónu borgarhverfi, fjölga íbúðum og skapa fjölbreytt og mannvænt borgarumhverfi í góðum tengslum við Borgarlínu.“
„Einnig þarf að skoða fjölda bílastæða í ljósi nálægðar við öflugar almenningssamgöngur.“
Segja fulltrúar Samfylkingarinnar að lokum að umrætt verkefni sé gott dæmi um hvernig Reykjavík geti vaxið inn á við, nýtt fyrirliggjandi innviði betur og skapað ný heimili án þess að brjóta undir byggð nýtt land.