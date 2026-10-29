Lífeyrissjóður verzlunarmanna verður Lifa lífeyrissjóður

Lífeyrissjóður verzlunarmanna mun taka upp nafnið Lifa lífeyrissjóður að fengnu samþykki aukaársfundar mánudaginn 16. nóvember. Kemur þetta fram í fréttatilkynningu.
Nafn sem endurspeglar hlutverk sjóðsins
Lifa er fyrst og fremst hugsað sem eðlileg þróun heitis sjóðsins, þar sem styttingin Live var orðin ráðandi. Lifa er fallegt íslenskt heiti með merkingu sem tengir beint við hlutverk okkar, að vera til staðar - fyrir lífstíð. Í nafninu er nafnháttur sagnarinnar að lifa gerður að sérnafni.
Lífið tekur á sig ólíkar myndir á ólíkum æviskeiðum og þar viljum við vera til staðar, á mikilvægum tímamótum, frá upphafi starfsævinnar og alla tíð.
Horft til framtíðar á 70 ára tímamótum
Nýja nafnið endurspeglar framtíðarsýn sjóðsins og þann fjölbreytta hóp sjóðfélaga sem hann þjónar. Lífeyrissjóður verzlunarmanna á sér langa sögu og hefur gætt að lífeyri Íslendinga í 70 ár auk þess að vera einn stærsti langtímafjárfestir landsins. Á þessum tímamótum horfum við fram á veginn til næstu áratuga. Samsetning sjóðfélaga hefur breyst mikið og koma þeir nú úr fjölbreyttum starfsgreinum, ekki eingöngu úr röðum verslunarmanna.
„Lifa snýst um lífið sem þú lifir í dag og lífið sem þú vilt geta lifað síðar. Hlutverk okkar er að byggja upp fjárhagslegt öryggi sjóðfélaga til framtíðar og veita mikilvæga vernd ef óvænt áföll verða. Lifa endurspeglar þannig að lífeyrismál snúast ekki aðeins um eftirlaunaárin, heldur um lífsgæði og öryggi alla ævi,“ segir Guðmundur Þ. Þórhallsson, framkvæmdastjóri sjóðsins.
Nafnabreytingin byggir á ítarlegri greiningu og vandaðri vinnu fagaðila.
Ný ásýnd með nýju merki
Samhliða nafnabreytingunni tekur sjóðurinn upp nýtt merki sem styður við áherslur hans. Nýja merkið myndar bókstafinn L og samanstendur af formum sem breiða úr sér líkt og ljósgeislar, með einn sameiginlegan upphafspunkt. Það byggir á hugmyndinni um lífið og öll þau ólíku augnablik sem móta tilveruna okkar með nýjum leiðum og nýjum tækifærum.
Merkið endurspeglar einnig hlutverk sjóðsins sem trausts lífsförunautar sem fylgir sjóðfélögum í gegnum lífið og styður við fjárhagslegt öryggi þeirra. Ásýndin sameinar traustan grunn langrar sögu sjóðsins og bjarta framtíðarsý