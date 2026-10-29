Jódís hjólar í Grím vegna greinar hans – „Hin ömurlega misskipting í landinu nærist á slíkri umræðu“

Jódís Skúladóttir, fyrrverandi þingkona Vinstri grænna, gagnrýnir Grím Atlason, framkvæmdastjóra Geðhjálpar fyrir grein sem hann skrifaði nýlega um umræðuna um börn í vanda og samgöngur á landsbyggðinni.
Í nýlegri grein á Vísi benti Grímur á mun á umræðunni um börn í vanda annars vegar og samgöngumál á landsbyggðinni hins vegar og vísaði í síbylju þingmanna og sveitarstjórnarmanna um Loftbrú og Ölfusárbrú.
„Við forgangsröðum loftbrú, Ölfusárbrú, jarðgöngum og endalausum sambærilegum verkefnum ofar en velferð og réttindum barna,“ sagði Grímur.
Dapurt að bera þetta saman
Jódís, sem býr á Egilsstöðum og sat fyrir Norðausturkjördæmi, gagnrýnir Grím fyrir þennan samanburð.
„Mér fannst dapur að kunningi minn Grímur Atlason hafi fundið sig knúinn til að tala niður alvarlega stöðu samgangna á landsbyggðinni í þeirri umræðu enda hefur mér aldrei þótt gagnlegt að etja saman fjársveltum málaflokkum til að vekja athygli á stöðu mála,“ segir Jódís í færslu á samfélagsmiðlum. „Hvort sem við höldum því fram að útlendingar fái peninga sem ættu að fara til eldri borgara eða að Loftbrú taki fókus af börnum með fjölþættan vanda. Hin ömurlega misskipting í landinu nærist á slíkri umræðu.“
Bendir hún á að fólk á landsbyggðinni eigi líka börn með líkamlegan eða andlega vanda. Í flestum tilfellum þurfi það að sækja þjónustu til Reykjavíkur með rándýru innanlandsflugi. Málin tengist því vel.
Einkavæðingin brugðist
Segir hún að hvert sem litið er þá hafi einkavæðingin brugðist. Öll loforð um hagræði, þægindi og aukna samkeppni sé fals og eftir standi samfélag með innviði í molum. Einkareksturinn byggist ávallt á arðsemiskröfu en ekki þörfum þeirra sem nýta þjónustuna. Forkastanlegt sé að fyrirtæki í einkarekstri, áhugamannafélög eða hver sem er geti rekið úrræði fyrir börn, fíkla, fanga, eldra fólk eða aðra hópa.
„Við útvistum okkar veikustu hópum til einhverra aðila, eftirlitið er litið og lélegt, áföllin stór og óafturkræf,“ segir hún. „Trúið mér, meðan til eru peningar í þessu landi er óboðlegt að áratug eftir áratug renni þeir áfram í úttroðna vasa kapítalistanna meðan að stór hluti þjóðarinnar þarf að berjast fyrir sjálfsagðri þjónustu.“