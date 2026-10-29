Hirti sagt upp á Hagstofunni – „Var gert að hætta strax“

Hirti J. Guðmundssyni, sagnfræðingi og alþjóðastjórnmálafræðingi, hefur verið sagt upp störfum á Hagstofunni.
Hjörtur hefur verið einn mest áberandi pistlahöfundur landsins undanfarin misseri og beitti hann sér til dæmis af krafti fyrir því að nei yrði ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst síðastliðinn.
„Mig langar að nota þennan vettvang til þess að koma á framfæri þakklæti til fyrrverandi samstarfsfólks míns á Hagstofunni fyrir samstarfið undanfarin tæp sjö ár. Ýmsir í þeim hópi eru enda vinir mínir á Facebook en annars er þetta opin færsla. Fyrir þá sem ekki þekkja til var mér sagt upp störfum fyrir réttri viku síðan, var gert að hætta strax og hafði fyrir vikið ekki svigrúm til þess að kveðja aðra en eina góða samstarfskonu sem sat rétt hjá mér,“ segir Hjörtur í færslu á Facebook.
Hann segir að skýringin sem hann fékk fyrir uppsögninni hafi verið aðhaldskrafa frá stjórnvöldum. Ítrekað hafi verið tekið fram að engar athugasemdir væru við störf hans.
„Kærar þakkir fyrir samstarfið og gangi ykkur vel í öllu. Mér þykir afar vænt um Hagstofuna og það góða fólk sem ég kynntist þar og fékk tækifæri til þess að starfa með. Takk fyrir mig!“
Hjörtur hefur áður starfað sem blaðamaður á Morgunblaðinu og þá rekur hann vefsetrið Stjórnmálin.is.