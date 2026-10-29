Hagstofustjóri blæs á fullyrðingarnar um uppsögn Hjartar: „Það myndi aldrei vega í svona ákvörðun“

Hrafnhildur Arnkelsdóttir hagstofustjóri segir ekkert til í fullyrðingunum um að Hirti J. Guðmundssyni hafi verið sagt upp á Hagstofunni vegna pólitískra athafna hans eða skoðana.
„Það er ólöglegt og við framkvæmum ekki neitt sem stangast á við lög,“ segir Hrafnhildur samtali við DV.
Líkt og fram kom fyrr í dag hafa athugasemdir logað eftir að Hjörtur greindi frá uppsögn sinni en hann hefur verið einn mest áberandi pistlahöfundur landsins undanfarin misseri og beitti hann sér til dæmis af krafti fyrir því að nei yrði ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst síðastliðinn.
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Hannes Hólmsteinn Gissurarson prófessor emeritus er meðal þeirra sem hafa sagt að Hirti hafi verið sagt upp af pólitískum ástæðum, þ.e.a.s. baráttu sinnar gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið.
„Allur aðdragandi málsins ber það með sér,“ segir Hannes í athugasemd á Facebook. „Tekið var sérstaklega fram, að hann hefði ekki verið rekinn vegna óánægju með störf hans. Með þessu var hagstofustjóri að segja: Ég verð að reka þig, en ég geri það ekki vegna óánægju með störf þín. Auðvitað var það ráðherra hagstofunnar, Kristrún Frostadóttir, sem gaf fyrirmæli um að reka Hjört, þótt ég geti ekki ímyndað mér, að hagstofustjóri staðfesti það. Hann vill ekki verða rekinn eins og Hjörtur.“
Pólitískar skoðanir myndu aldrei vega í svona ákvörðun
Hrafnhildur segir að ríkisstofnanir séu nú undir miklu aðhaldi og því hafi þurft að ráðast í þessa breytingu, það sé aldrei auðvelt. Hún hafi lengi unnið með Hirti og hafi engar skoðanir á hans pólitísku skoðunum.
„Það myndi aldrei vega í svona ákvörðun,“ segir Hrafnhildur. Varðandi þá gagnrýni sem hefur komið fram um hvernig staðið var að uppsögninni, um að ekki sé óskað eftir vinnuframlagi á uppsagnarfresti og að starfsmanni sé gert að hætta strax segir Hrafnhildur að það sé reglan á Hagstofunni.
„Þetta er eitthvað sem kemur reglulega upp og er hægt að hafa skoðun á. Það sem ég get sagt er að við vöndum okkur alveg gífurlega og reynum að beita eins faglegum vinnubrögðum og við getum,“ segir hún. „Það er álitaefni hvernig skuli standa að svona en inni á Hagstofu er mikið af trúnaðarupplýsingum og það er reglan, hluti af okkar verkferlum, að þegar uppsögn hefur átt sér stað af okkar hálfu þá óskum við ekki eftir frekara vinnuframlagi.“