Gervigreindin sá í gegnum blekkinguna – Málverkið hafði verið týnt í tvo áratugi

Ítalska lögreglan hefur náð eftirtektarverðum árangri í baráttunni gegn þjófnaði á listaverkum með aðstoð gervigreindar. Þannig tókst til dæmis að hafa uppi á málverki sem var stolið úr kirkju árið 2004 og breytt til að fela uppruna þess.
Í ítarlegri umfjöllun BBC er greint frá því hvernig gervigreind hefur reynst lögreglunni öflugt vopn í leit að stolnum listaverkum og menningarminjum.
Í október 2024 voru ítalskir lögreglumenn við eftirlit á forngripamarkaði í Parma. Þeir tóku ljósmyndir af listaverkum sem þar voru til sölu og hlóðu þeim inn í gagnagrunn lögreglunnar.
Nokkrum klukkustundum síðar vakti eitt málverk athygli gervigreindarkerfisins. Á því mátti sjá unga konu í litríkum klæðum sem hélt á svokallaðri bókrollu – upprúlluðu skjali sem notað var til að varðveita ritaðan texta áður en bækur í nútímamynd urðu algengar.
Daginn eftir lagði lögreglan hald á málverkið og hóf rannsókn.
Höfðu breytt málverkinu til að fela upprunann
Í ljós kom að um var að ræða málverk frá 17. öld af heilagri Agnesi sem hafði verið stolið úr kirkjunni Virgo Potens í Sulmona á Ítalíu í ágúst 2004.
Málverkið hafði þó tekið verulegum breytingum, en rannsókn leiddi þó í ljós að um sama verk var að ræða.
Á upprunalega verkinu hélt heilög Agnes á hvítu lambi og pálmagrein og hafði geislabaug yfir höfði sér. Einhver hafði hins vegar málað yfir þessi einkenni. Lambinu hafði verið breytt í bókrollu og þá hafði einhver fjarlægt bæði pálmagreinina og geislabauginn.
Breytingarnar hefðu gert lögreglunni afar erfitt fyrir að bera kennsl á málverkið með hefðbundnum aðferðum. Gervigreindin sá hins vegar líkindi í litum, formum og myndbyggingu og tengdi verkið við ljósmynd af upprunalega málverkinu.
Þýfi fyrir tugi milljarða
Gervigreindarkerfið, sem nefnist Stolen Works of Art Detection System (Swoads), hefur verið notað við rannsóknir ítölsku lögreglunnar frá nóvember 2023.
Að sögn Salvatore Rapicavoli, yfirmanns í sérdeild ítölsku lögreglunnar sem rannsakar þjófnað á menningarverðmætum, hefur kerfið aðstoðað við að endurheimta meira en 300 málverk og styttur og rúmlega 165 þúsund smærri muni.
Samanlagt verðmæti munanna er talið nema tugum milljarða íslenskra króna.
Kerfið ber ljósmyndir saman við gagnagrunn ítölsku lögreglunnar, sem hefur að geyma upplýsingar um meira en milljón stolna muni. Það getur jafnvel borið kennsl á málverk sem hefur verið breytt eins og í dæminu sem rakið er hér að framan.
Þá leitar gervigreindin einnig að stolnum listaverkum á uppboðsvefjum og öðrum sölusíðum á netinu. Á þessu ári fannst þannig málverk eftir ítalska listamanninn Filippo Palizzi sem hafði verið stolið af listasafni árið 1972.
Sérfræðingar sem BBC ræðir við benda þó á að tæknin geti ekki komið í stað hefðbundinnar rannsóknarvinnu lögreglu. Hún geti heldur ekki, eðli málsins samkvæmt, fundið muni sem aldrei hafa verið skráðir stolnir.
Kom loks aftur heim
Í tilviki málverksins af heilagri Agnesi reyndist ekki unnt að sækja neinn til saka þar sem þjófnaðarbrotið var fyrnt samkvæmt ítölskum lögum.
Málverkið komst þó aftur heim. Þann 20. maí 2025 var því skilað til kirkjunnar sem það hafði verið tekið úr rúmum tveimur áratugum áður. Þar á að gera við verkið og hengja það aftur upp þar sem það var.