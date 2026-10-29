Bolsonaro titlar sig sem „raunverulegan forseta Brasilíu“

Flavio Bolsonaro, forsetaframbjóðandinn sem hefur nú flúið land, titlar sig „raunverulegan forseta Brasilíu“. Hann sakar Lula um að nota réttarkerfið til að ofsækja sig.
Breska blaðið The Guardian greinir frá þessu.
Flavio, sonur fyrrverandi forsetans Jair Bolsonaro, tapaði forsetakosningunum þann 25. október sem kom mörgum á óvart miðað við gengi hans í fyrri umferðinni. Eftir það greindi hann frá því að honum hafi verið gert að skila vegabréfinu sínu vegna rannsóknar á meintu peningaþvætti.
Flavio beið hins vegar ekki eftir örlögum sínum heldur flúði úr landi, í gegnum Argentínu og Ekvador, tilk Miami í Bandaríkjunum. Þar sagðist Donald Trump forseti ætla að taka á móti honum opnum örmum og veita honum og fjölskyldu hans bandarísk vegabréf.
Bolsonaro lenti í Miami í gær og hefur nú titlað sig „raunverulegan forseta Brasilíu.“ Sakar hann Lula, sem vann endurkjör í kosningunum um að nota réttarkerfið í pólitískum tilgangi.
Sjá einnig:
Gruna að Flavio Bolsonaro sé flúinn úr landi – Grunaður um peningaþvætti
Frjálslyndi flokkurinn, flokkur Bolsonaro, hefur viðurkennt Lula sem réttkjörinn forseta landsins en Flavio er ekki á sama máli. Sakar hann Lula um kosningasvindl.
Öll þrjú stærstu dagblöð Brasilíu, Folha de S. Paulo, O Globo og O Estado de S. Paulo, hafa fordæmt yfirlýsingu Bolsonaro og sagt hana daðra við valdarándstilraun. En faðir hans, Jair, er einmitt í fangelsi fyrir valdaránstilraun. Flavio hét því að náða föður sinn ef hann hefði verið kjörinn.