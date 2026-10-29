Birta myndir úr aðgerðinni ótrúlegu í norður Úkraínu – Leiðslurnar aðeins 1,2 metrar í þvermál

Birt hefur verið myndefni úr aðdraganda hernaðaraðgerðinnar Veles í Úkraínu. Komust úkraínskir hermenn langt inn fyrir víglínu Rússa og náðu stóru svæði með því að nýta neðanjarðar gasleiðslur.
Euronews greinir frá þessu.
Eins og Volodímir Selenskí, Úkraínuforseti, greindi frá í gær sótti herinn fram um 15 kílómetra á vissum svæðum nálægt Kúpíansk í Karkív héraði í aðgerðinni. Herinn nýtti sér neðanjarðarleiðslur, fór undir víglínuna og náði að króa Rússa af. Um 100 Rússar féllu í árásinni og um 30 voru teknir til fanga.
1,2 meter í þvermál
Birt hafa verið myndir og myndbönd úr aðdraganda árásarinnar og aðstæðurnar sem úkraínsku hermennirnir þurftu að þola til þess að framkvæma hana.
Var það önnur „Khartia“ herdeildin sem sá um aðgerðina að stærstu leyti en aðrar herdeildir tóku einnig þátt í henni. Samfara því að hermenn sóttu fram neðanjarðar voru samhæfðar árásir framkvæmdar ofanjarðar. Það er bæði á landi og í lofti með drónum.
En að ferðast langar leiðir í gasleiðslum er ekki jafn auðvelt og það hljómar. Leiðslurnar eru aðeins 1,2 metrar í þvermál, myrkrið er algert og vegalengdirnar langar. Þá er ekki auðvelt að komast ofan í leiðslurnar eða upp úr þeim í skítugum og blautum jarðveginum. Kemur fram að hermennirnir hafi þurft að berjast inni í leiðslunum sjálfum.
Æfðu bardaga í þröngum rýmum
Eins og gefur að skilja krafðist aðgerðin gífurlegs undirbúnings, æfinga og skipulags. Meðal annars æfðu hermennirnir að berjast í þröngum og dimmum rýmum. Þá þurfti að sérhanna tæknibúnað sem hermennirnir notuðu til þess að komast um, tala saman og geta andað við þessar erfiðu aðstæður.
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Úkraínumenn komu Rússum á óvart og endurheimtu stórt svæði með frumlegri aðferð
Eitt af því merkilega við þessa aðferð er að hugmyndin var fengin frá óvininum, Rússum, sem höfðu notað svipaða aðferð árið 2025 á svipuðum slóðum. Það er gasleiðslur undir ánna Oskil nærri Kúpíansk til að komast fram hjá Úkraínumönnum. Helsti munurinn er hins vegar sá að Úkraínumenn beittu mun meiri tækni, undirbúningi og náðu að komast mjög langa leið í aðgerðinni Veles.
Þrjár aðgerðir
Kúpíansk hefur verið það svæði sem Rússar hafa reynt hvað mest að sækja fram á á undanförnum mánuðum. Verður því að teljast að þessi aðgerð hafi verið verulegt áfall fyrir þá. En Úkraínumenn hafa einnig náð svæðum til baka í Saporísja héraði í suðurhluta landsins og á hryggnum við Lyman í Donetsk í austurhlutanum. Í heildina hafa Úkraínumenn náð um 800 ferkílómetrum í þessum þremur aðgerðum.
„Við erum að vernda líf fólks okkar, valda innrásarliðinu tjóni og ná markmiðum okkar í Kúpíansk,“ sagði Selenskí forseti í gær.