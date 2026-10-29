Atli segir borgarstjórn sveifla keðjusöginni – „Járnfrúin í Ráðhúsinu þekkir sitt fólk“

Atli Bollason lætur nýjan meirihluta Reykjavíkurborgar fá það óþvegið í harðorðum pistli þar sem hann líkir vinnubrögðum borgarstjórnar við aðgerðir auðkýfingsins Elons Musk og Javier Milei, forseta Argentínu.
Atli, sem er listamaður og Reykvíkingur, segir meirihlutann sveifla keðjusöginni í borgarkerfinu án þess að hafa sérstakar áhyggjur af því hvað verði fyrir henni. Hann sakar meirihlutann um að heyja menningarstríð undir yfirskini hagræðingar og segir venjulega Reykvíkinga og starfsfólk borgarinnar verða fórnarlömb þess.
Í pistli á Vísi rifjar Atli upp að það hafi verið eftirminnilegt þegar Elon Musk sveiflaði keðjusög á CPAC-ráðstefnuninni í ársbyrjun 2025 en um var að ræða gjöf frá forseta Argentínu, Javier Milei.
„Báðir sveifluðu þeir þessu yfirgengilega verkfæri sem líkingu um hvernig þeir ætluðu sko að hakka báknið í spað og taka rækilega til í ríkisfjármálunum,“ segir Atli.
„Vera snöggur og brjóta dót“
Hann segir að þetta sjónarspil virðist hafa haft djúp áhrif á borgarstjórn sem nú sveiflar sinni eigin keðjusög án þess að hafa sérstakar áhyggjur af því hvað verður fyrir henni.
„Aðalmálið er að „vera snöggur og brjóta dót“ (e. move fast and break things) - hvort sem „dótið“ er verðlaus hús sem listamenn hafa breytt í hugguleg vinnu- og viðburðarými á eigin kostnað, „borgarlínukonseptið eins og það lítur út núna“, samskiptainnviðir (á tímum netárása og tröllabúa), mannréttindaskrifstofa sem sinnti m.a. aðgengismálum og inngildingu, ráðgjafar sem vinna með viðkvæmum hópum eins og þolendum ofbeldis, jafnvel fjölskyldu- og húsdýragarðurinn og bókasöfnin,“ segir hann.
Atli gagnrýnir einnig viðbrögð borgarfulltrúa meirihlutans við umræðu um fyrirhugaðar breytingar á bókasöfnum borgarinnar. Hann segir þá ýmist gefa í skyn að tillögurnar hafi verið óheppilega orðaðar eða að borgarbúar hafi misskilið þær. Því hafi jafnframt verið haldið fram að markmiðið sé að efla starfsemi bókasafnanna. Atli bendir hins vegar á að hvergi í tillögunum sé gert ráð fyrir auknum bókakosti, bættri aðstöðu, lengri opnunartíma eða fjölgun viðburða.
Góð átylla til að sveifla söginni?
Atli dregur ekki fjöður yfir það að vissulega megi taka til í rekstri borgarinnar. Reksturinn hafi þó gengið vel í samanburði við önnur sveitarfélög – að Kópavogi undanskildum.
„Þótt nýja borgarstjórnin segi allt í kalda kolum í rekstrinum er ekki þar með sagt að það sé satt. Það er hins vegar góð átylla til að sveifla keðjusögum.“
Atli gagnrýnir jafnframt útvistun á þjónustu borgarinnar og bendir á að þörfin fyrir þjónustuna hverfi ekki þótt dregið sé úr rekstri á vegum borgarinnar. Þess í stað sé verkefnum komið í hendur einkaaðila sem hafi hagnað að leiðarljósi. Þótt fastur rekstrarkostnaður borgarinnar lækki geti útgjöld vegna aðkeyptrar þjónustu aukist á móti, á sama tíma og einkaaðilar hagnist á starfseminni.
Hann segir jafnframt að útvistun geti reynst skammgóður vermir. Þegar einkaaðilar komist að því að reksturinn sé ekki nægilega arðbær geti verkefnin endað aftur á borði borgarinnar, með tilheyrandi kostnaði við að koma starfseminni á fót að nýju. Atli dregur því í efa að raunveruleg hagræðing felist í slíkum aðgerðum og segir þær fremur endurspegla hugmyndafræðilega áherslu hægrimanna á einkaframtak.
Fórnarlömbin séu venjulegir Reykvíkingar
„Þetta síðasta skiptir máli því það verður æ skýrara að offors nýrrar borgarstjórnar er fyrst og fremst táknrænt. Það snýst ekki um rekstur (því þá væri keðjusögin á lofti í miklu fleiri sveitarfélögum) heldur næsta leik í menningarstríði „skynsamra hægri manna“ gegn „kommónistum“ og „libbum“,“ segir Atli og nefnir dæmi:
„Hvergi sést þetta betur en í fáránlegri sýndarmennskunni við að „endurheimta“ fimmtán bílastæði (þótt alltaf sé nóg pláss í bílastæðahúsum miðborgarinnar). Það gæti vart verið andlausara og plebbalegra. En járnfrúin í Ráðhúsinu þekkir sitt fólk og maður heyrir vissulega veikan óm af fagnaðarlátum hjá þeim sem hafa látið ginna sig í þessa styrjöld.“
Atli endar grein sína á þessum orðum:
„Fórnarlömbin í þessu leikriti eru hins vegar starfsfólk borgarinnar og venjulegir Reykvíkingar sem er sama um alla leikjafræði og vilja bara búa í skemmtilegri menningarborg þar sem er þægileg samfella og fyrirsjáanleiki - ekki ótti við hvar urrandi keðjusögin ber næst niður.“