Ásgeir Helgi nýr verslunarstjóri Ofar

Ofar hefur ráðið Ásgeir Helga Þrastarson sem verslunarstjóra í verslun fyrirtækisins að Borgartúni 37.
Ásgeir Helgi kemur til Ofar frá Epli, þar sem hann hefur starfað við sölu og ráðgjöf frá árinu 2022, eins og segir í tilkynningu.
Ásgeir er fæddur Ísfirðingur en ólst að hluta upp í Svíþjóð. Ásgeir starfaði um árabil sjálfstætt við ljósmyndun, myndbandagerð og hljóðvinnslu á Ísafirði. Þar hefur hann meðal annars séð um ljósmyndun og myndbandagerð fyrir Stuðlabandið í tæp fimm ár. Á árunum 2012 til 2017 rak hann eigið fyrirtæki, Pedal Projects, þar sem hann hannaði og handsmíðaði gítarpedala sem seldir voru víða um heim.
Ásgeir lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Ísafirði og er með diplómu í Studio & Live Sound Engineering frá Alchemea College of Audio Engineering í London.
Sem verslunarstjóri mun Ásgeir leiða teymið í verslun Ofar að Borgartúni 37. Þar fá viðskiptavinir faglega ráðgjöf og þjónustu við val á lausnum frá leiðandi framleiðendum á borð við Lenovo, Canon, Bose og Sony.
„Ásgeir er frábær liðsstyrkur og býr yfir fjölbreyttri reynslu og víðtækri tækniþekkingu sem mun nýtast viðskiptavinum okkar vel. Hann mun leiða öflugt teymi okkar í Borgartúni og leggja áherslu á framúrskarandi þjónustu og faglega söluráðgjöf,“ segir Sveinn Orri Tryggvason, forstöðumaður sölusviðs Ofar.
„Tæknin hefur alltaf fylgt mér, hvort sem það er í hljóðveri eða á bak við myndavélina. Ég veit af eigin raun hvað það skiptir miklu máli að búnaðurinn virki þegar á reynir og ég hlakka til að nýta þá reynslu til að hjálpa viðskiptavinum að finna réttu lausnirnar,“ segir Ásgeir.