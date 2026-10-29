Allt logar vegna uppsagnar Hjartar: „Þessu verður að mótmæla kröftuglega“

Allt logar í athugasemdum eftir að Hjörtur J. Guðmundsson greindi frá því að honum var sagt upp á Hagstofunni. Telja margir að uppsögnin sé af pólitískum ástæðum, meðal annars segir Hannes Hólmsteinn Gissurarson prófessor emeritus að þingmenn verði að mótmæla uppsögninni kröftuglega. Sjálfur segir Hjörtur að hann líti á uppsögnina sem tækifæri.
Líkt og fram kom í morgun var Hirti, sem er sagnfræðingur og alþjóðastjórnmálafræðingur, sagt upp á Hagstofunni þar sem hann starfaði við samskipti og miðlun. Í maí síðastliðnum störfuðu 107 á Hagstofunni samkvæmt starfsmannalista, í júní voru þeir orðnir 170 en þá voru margir með starfstitilinn „Gagnasöfnun – Spyrlar“, og í dag eru þeir 108.
Sjá einnig: Hirti sagt upp á Hagstofunni – „Var gert að hætta strax“
Hjörtur heldur úti vefnum stjornmalin.is og hefur verið einn mest áberandi pistlahöfundur landsins undanfarin misseri og beitti hann sér til dæmis af krafti fyrir því að nei yrði ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst síðastliðinn.
„Fyrir þá sem ekki þekkja til var mér fyrirvaralaust sagt upp störfum fyrir réttri viku síðan, var gert að hætta strax og hafði fyrir vikið ekki svigrúm til þess að kveðja aðra en eina góða samstarfskonu sem sat rétt hjá mér. Skýringin sem ég fékk var aðhaldskrafa frá stjórnvöldum og tekið ítrekað fram að engar athugasemdir væru við mín störf,“ segir Hjörtur í færslu á Facebook.
„Þetta var auðvitað skellur og engin ástæða til þess að gera lítið úr því en ég kýs að líta á þetta sem tækifæri. Það eru tækifæri í öllum aðstæðum.“
Í athugasemdum eru margir sem telja að uppsögnina megi rekja til skrifa hans í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, í athugasemdum við færslu Hjartar er meðal annars talað um „pólitískar ofsóknir“, „hefndarkröfu frá stjórnvöldum“ og að það geti varla verið aðhaldskrafa þegar einstaklingur fær greidd laun á uppsagnarfresti án þess að óskað sé eftir vinnuframlagi.
„Nei-hreyfingin og þingmenn verða að taka til sinna ráða“
Hannes Hólmsteinn segir ástæðuna fyrir uppsögninni augljósa:
„Auðvitað var Hirti sagt upp vegna hinnar miklu og góðu baráttu hans utan starfs gegn tillögunni um að hefja á ný aðildarviðræður að ESB. Eins og hann sagði sjálfur, voru ekki gerðar neinar athugasemdir við frammistöðu hans í starfi,“ segir Hannes.
„Þessu verður að mótmæla kröftuglega og krefjast þess, að uppsögnin verði dregin til baka. Nei-hreyfingin og þingmenn verða að taka til sinna ráða.“
Fleiri taka til máls, þar á meðal lögmaðurinn Björn Þorri Viktorsson sem segir:
„Góða og umburðalynda fólkið“, sem hatar lýðræðið og lýðræðislega umræðu... Það verður áfram rík þörf fyrir þig, þína miklu þekkingu og góðu pistla.“
Nokkrir í athugasemdum benda á að það sé mörgum sagt upp þessa dagana, nýverið var 50 sagt upp í miðlægri stjórnsýslu Reykjavíkurborgar, tíu var sagt upp hjá Sorpu, nokkrum var sagt upp hjá ÁTVR og Sjúkratryggingar fækkuðu stöðugildum. Þá kom í morgun tilkynning um að Hafnarfjarðarbær væri að fækka störfum um 23.
Setur spurningamerki við viðbrögð Hannesar
Blaðamaðurinn Jakob Bjarnar Grétarsson setur spurningamerki við viðbrögð Hannesar:
„Merkilegt. Þú fagnar öllum uppsögnum hjá borginni og hefur þær til marks um að Hildur hafi bein í nefinu en þegar skoðanabræður þínir fjúka er það til marks um pólitíska spillingu?“
Lögmaðurinn Helga Vala Helgadóttir, segir að hún skilji ekki þá taktík sem sé að ryðja sér til rúms hér á landi að láta fólk yfirgefa vinnustaðinn um leið og því er sagt upp í stað þess að vinna uppsagnarfrest og komu öðru fólki inn í störf sín.
„Það er eins og það hafi gleymst að kenna ákveðna mannasiði í mannauðsfræðunum, að þótt það þurfi mögulega að fækka starfsfólki eða breyta til þá er réttur starfsfólks til uppsagnarfrests lögbundinn og myndi ég ætla almenna mannasiði að leyfa fólki að vinna hann og þannig jafna sig á uppsögninni,“ segir Helga Vala en hún hafði einnig orð á þessu í tengslum við uppsagnir Reykjavíkurborgar þar sem vinnuframlagi fólks á uppsagnarfresti var einnig hafnað.
„Stundum gengur það ekki, eins og hefur verið til dæmis talað um þegar um er að ræða andlit fyrirtækja, opinberar persónur eða fólk sem fer með sérstaklega viðkvæmar upplýsingar, en hafi fólk ekki beinlínis brotið af sér í starfi þá þykja mér það a.m.k. mannasiðir að leyfa fólki að vinna uppsagnarfrest.“