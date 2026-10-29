Ákærður fyrir tilraun til manndráps: Höfuðkúpubraut kærustuna á heimili þeirra í Reykjavík

Héraðssaksóknari hefur höfðað mál á hendur karlmanni fyrir tilraun til manndráps og stórfellt brot í nánu sambandi.
Meint brot átti sér stað aðfaranótt föstudagsins 17. júlí 2026 á þáverandi heimili ákærða og kærustu hans í Reykjavík. Í ákæru er ákærði sagður hafa veist að kærustu sinni með ofbeldi og reynt að svipta hana lífi en ákærði sló hana í höfuðið með hörðu og þungu áhaldi, með skörpum kanti, með þeim afleiðingum að konan hlaut djúpan skurð á gagnauga hægra megin, höfuðkúpubrot með undirliggjandi mölbroti í ennis- og kinnbeini, ásamt aðliggjandi lofti og blæðingu inn á höfuðkúpuna, sár hægra megin á höku og kjálkabrot með undirliggjandi mölbroti í kjálkabeininu. Með háttsemi sinni ógnaði ákærði á alvarlegan hátt lífi, heilsu og velferð konunnar.
Er brotið talin varða við 211. gr., sbr. 20. gr. og 1., sbr. 2. mgr. 218. gr. b. almennra hegningarlaga.
Krefst miska- og þjáningarbóta, auk bóta fyrir varanlegan miska
Í málinu er einkaréttarkrafa af hálfu konunnar sem krefst þess að ákærði verði dæmdur til að greiða henni 3 milljónir króna í miskabætur, þjáningabætur samkvæmt 3. gr. skaðabótalaga að fjárhæð sem nánar verður tilgreind þegar fyrir liggja fullnægjandi gögn um þann tíma sem konan var rúmföst og veik, þó að lágmarki 20.000 krónur, bætur vegna útlags kostnaðar, þar með talið læknis-, lyfja-, ferða- og meðferðarkostnaðar, að fjárhæð 25.000 kr.
Auk þess er krafist bóta fyrir varanlegan miska samkvæmt 4. gr. skaðabótalaga, ef til kemur að þeirri fjárhæð sem leiða kann af læknisfræðilegri matsgerð þegar heilsufar konunnar telst orðið stöðugt og í ljós hefur verið leitt hvort hún hafi orðið fyrir varanlegum skaða.
Málið var þingfest í dag, fimmtudaginn 29. október, við Héraðsdóm Reykjavíkur.