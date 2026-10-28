Úkraínumenn komu Rússum á óvart og endurheimtu stórt svæði með frumlegri aðferð

Volodímír Selenskí Úkraínuforseti tilkynnir að her landsins hafi endurheimt svæði af Rússum í tveimur leynilegum aðgerðum. Staða Úkraínumanna á vígvellinum sé sterkari en hún hafi verið í langan tíma.
Breska blaðið The Independent greinir frá þessu.
Selenskí greinir frá því að úkraínski herinn hafi notað neðanjarðar gasleiðslur til þess að komast framhjá Rússum og króa þá af nálægt borginni Kúpíansk í Karkív héraði í norðausturhluta landsins.
Að sögn Selenskí voru meira en 100 rússneskir hermenn drepnir í aðgerðinni, sem kallaðist Veles, og um 30 voru teknir til fanga. Sótti úkraínski herinn fram um 15 kílómetra á vissum svæðum.
„Rússarnir höfðu áður reynt að nota neðanjarðar gasleiðslur til þess að komast fram hjá vörnum okkar og ráðast á okkur. Úkraínskir stríðsmenn hafa betrumbætt þessa aðferð og uppfært hana á tæknilegan hátt,“ sagði Selenskí.
Einnig hafi Úkraínumenn beitt loftárásum í austurhéröðunum til þess að hindra Rússa frá því að sækja fram á mikilvægum svæðum.
Þá voru gerðar umtalsverðar drónaárásir á borgina Novomoskovsk, suðaustan við Moskvu, þar sem er mikil efnaframleiðsla. Ríkisstjórinn Dmítrí Míljajev sagði að drónarnir hefðu hæft heimili almennra borgara.