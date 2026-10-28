Þolinmæði Jóns að þrotum komin eftir Kveiksþáttinn: „Ég skil ekki þessa fyrirstöðu og aðgerðaleysi“

Þingmaðurinn Jón Gnarr segir að það þurfi úrræði fyrir börn með flóknan vanda, ekki eftir nokkur ár heldur núna, þolinmæði hans er algjörlega þrotin. Jón deilir þætti Kveiks í gærkvöldi þar sem fjallað var um börn með flókinn vanda sem hafa í áraraðir verið vistuð í einkareknum búsetuúrræðum. Þar streyma milljarðar króna frá hinu opinbera til fyrirtækjanna þar sem starfsfólk er oft á löngum vöktum og það er fjárhagslegur hvati til þess að börnum gangi ekki nógu vel.
Ítrekað bent á þennan skammarblett á samfélaginu
„Ég hef bent ítrekað á þennan skammarblett á samfélagi okkar og hvernig verið er að neita börnum um þá meðferð og þjónustu sem þau eiga rétt á. Ég hef hitt nær alla sem að málaflokknum koma, bæði stjórnendur, ráðherra og fólkið á gólfinu. Ég hef rætt við lögregluna. Ég hef fundað með foreldrum og aðstandendum, hvatt til breytinga og stungið upp á einföldum lausnum. Ég hef átt óteljandi fundi með Umboðsmanni barna, sem tekur í sama streng og ég. Guðmundur Fylkisson líka,“ segir Jón í færslu á Facebook.
„Ég hef verið ákveðinn en lagt mig fram um að vera lipur og samvinnufús og sýnt æðruleysi og þolinmæði. En hún er alveg að þrotum komin. Ég skil ekki þessa fyrirstöðu og aðgerðaleysi. Það er ekki einu sinni verið að spara neitt. Virk úrræði væru bæði miklu árangursríkari og ódýrari.“
Jón segir að það sé engin þörf á því að „uppfæra ferla“ eða gera „úttekt á stöðu málaflokks“ eða „meta hvað hafi farið úrskeiðis“.
„Þetta tal um "drengi" og "börn með fjölþættan- vanda eða stuðningsþarfir gerir þetta líka þokukennt og yfirþyrmandi. Og þessi vandi fellur heldur ekki undir "mjúku málin" einsog oft er látið í veðri vaka. Aðstæður og örlög þessara barna eru einhverjar þær harðneskjulegustu sem þekkjast og eyðileggja heilu fjölskyldurnar. Nú eru 2 ár liðin frá því að 17 ára strákur lét lífið, alla mannsævina sem hann átti fyrir höndum, í skelfilegum eldsvoða á Stuðlum. Í umsjá yfirvalda. Af skýrslum að dæma þá brást allt. Málið er nú komið á borð Héraðssaksóknara og rannsakað sem "manndráp af gáleysi" og 12 manns með réttarstöðu sakbornings,“ segir Jón.
„Þetta eru heldur ekkert svo mörg börn. Brýnasta forgangsmálið eru strákar. Við höfum mismunað þeim, verið með langtímaúrræði fyrir stelpur en ekkert fyrir stráka. Ég reyndi að tala fyrir því að nota sérhannað húsnæði í Skagafirði að Háholti. Það er sérstaklega hannað til að reka svona starfsemi. Það var enginn sem sýndi því áhuga. Ég fékk þau svör að það væri „of langt í burtu“. Síðan hvenær færðist Skagafjörður svona langt í burtu?“
Bendir hann á að það sé nú þegar til staðar langtímavistun fyrir stúlkur í Eyjafirði.
„Við vorum einu sinni búin að koma upp ágætis kerfi sem samanstóð af ýmsum úrræðum en svo gerðist það í Hruninu að flestum þeirra var lokað vegna fjárskorts og okkur hefur mistekist að koma þeim aftur á fót. Okkur vantar úrræði, ekki eftir 5 ár eða 10 heldur núna. Fólk á ekki að þurfa að fylgja börnum sínum til Afríku til að fá hjálp fyrir þau. Meðferð getur ekki kallast meðferð ef hún felur enga meðferð í sér. Og það bætir ekkert að kalla úrræðaleysi úrræði. Kannski bjargar einhver andlitinu en börnin farast á meðan. Og svo bíðum við þetta af okkur fram að næsta harmleik.“
Hagur einkaúrræða að halda börnum sem lengst
Fleiri hafa tekið til máls um þetta, þar á meðal Sigurþóra Bergsdóttir, varaþingmaður Samfylkingarinnar og stofnandi Bergsins headspace, en hún segist lengi hafa haft áhyggjur af þessu. „Einhverra hluta vegna hafa kerfin okkar ákveðið að það sé ásættanlegt að nokkuð stór hópur barna sé vistaður í rándýrum einkaúrræðum, sem í raun byggja á því að taka þessi börn úr umferð í samfélaginu. Þar að auki virðist það vera hagur þessara einkaúrræða að viðhalda ástandinu — að halda börnum sem lengst, þannig má búa til hagnað eins og arðgreiðslur sýna,“ segir hún.
„Þessi hópur barna er fjölbreyttur og með mismunandi þarfir. Þessi einkamarkaðsúrræði komu í raun til vegna þess að barnavernd og félagsþjónusta stóðu frammi fyrir neyð þessara fjölskyldna og höfðu einskis annars kosta völ. Það þurfti að koma til móts við börnin og finna leiðir til að þau gætu verið örugg. Flest þessara úrræða leystu þá brýnu þörf – en losuðu „kerfið“ um leið við vandamálið.“
Sigurþóra segir þörf á mun þróaðra kerfi, sambærilegu og þjónustukerfi fatlaðs fólks, það gangi ekki að setja börn í „geymslu“.
„Þetta lýsir algjöru þroti samfélagsins, ríkisins og sveitarfélaga þegar kemur að því að vinna með börn með erfiðar áskoranir og hegðun. Barnaverndaryfirvöld, barnageðkerfið og skiptingin þar á milli hafa skapað risastórt gat sem þessi börn einfaldlega detta ofan í – þar sem þau sitja föst og líða fyrir. Eftirlit og fagleg forysta, sem ætti að vera á hendi ríkisins, hefur gersamlega brugðist.“
Setur spurningamerki við að kjarni vandans sé að þjónustan sé einkarekin
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, sagði við RÚV að það væri síðasta sort að einkavæða þjónustu við börn með fjölþættan vanda. „Að einkavæða þjónustu yfirhöfuð við fólk og börn í viðkvæmri stöðu er náttúrlega bara í mínum huga síðasta sort.“
Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, setti spurningamerki við ummæli Ingu.
@PalssonThordur Ég klóra mér líka aðeins í hausnum yfir því að það sé talað um sem kjarna vandans að þessi þjónusta sé einkarekin. Inga Sæland sagði sjálf í fréttum að eftirlit með þessum málum hefði brugðist. Að færa starfsemina undir hið opinbera er ekki sjálfkrafa að breyta þeim ágalla.
— Jón Bjarki (@JBentsson) October 28, 2026
Neyðarfundur vegna brúar - Ekki barns sem lést
Þá segir Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, í grein á Vísi að fyrir tveimur árum hafi verið boðað til neyðarfundar þingmanna vegna Ölfusárbrúar, skömmu fyrir það hafi verið bruni á Stuðlum en enginn slíkur fundur boðaður.
„Staðan er einfaldlega þessi: Við forgangsröðum loftbrú, Ölfusárbrú, jarðgöngum og endalausum sambærilegum verkefnum ofar en velferð og réttindum barna. Það er sú niðurstaða sem blasir við þegar við skoðum hvað fær stjórnmálamenn til að bregðast við, kalla saman neyðarfundi og krefjast tafarlausra aðgerða. Við getum ekki endalaust látið eins og okkur komi þessi staða á óvart,“ segir Grímur.
„Spurningin er hvort okkur sé nógu annt um börnin til að gera eitthvað í málinu. Það verður að minnsta kosti ekki gert með því að skipa enn eina þingnefndina um málefni barna sem kemur aldrei saman og skilar engri skýrslu.“