Þeir sem hafi framið alvarlega glæpi geti ekki breytt nafni sínu – Ógnar öryggi barna

Sigurður Helgi Pálmason, þingmaður Flokks fólksins, hefur lagt fram frumvarp um að heimilt verði að synja afbrotamönnum sem hafa framið alvarlega glæpi um nafnabreytingu. Um sé að ræða öryggismál, einkum þegar um er að ræða afbrotamenn sem hafa framið ofbeldi.
Sigurður Helgi lagði frumvarpið fram en það er stutt af 18 þingmönnum úr öllum flokkum á Alþingi. Er um að ræða frumvarp um breytingu á lögum um mannanöfn þar sem eftirfarandi grein yrði bætt inn í:
„Hafi maður hlotið óskilorðsbundinn refsidóm fyrir alvarlegt brot gegn ákvæðum almennra hegningarlaga og verið gert að sæta fangelsi í 3 ár eða lengur er heimilt að synja beiðni hans um nafnbreytingu samkvæmt lögum þessum, enda hafi skráðar upplýsingar um dóminn ekki verið afmáðar úr sakaskrá hans og ástæða er til að ætla að nafnbreyting kunni að stofna réttindum annarra í hættu í ljósi sakaferils umsækjanda.
Til að staðreyna hvort 1. mgr. eigi við er Þjóðskrá Íslands heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá, enda liggi fyrir samþykki umsækjanda.“
Kourani og Róbert Árni
Dæmi eru um að brotamenn hafi breytt nöfnum sínum og hafa fjölmiðlar greint frá ýmsum slíkum málum.
Eitt nýlegasta málið er nafnabreyting Mohamad Kourani sem hlaut átta ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps, önnur ofbeldisbrot og ógnanir í júlímánuði árið 2024. Aðeins viku eftir dóminn lét Kourani breyta nafni sínu í Mohamad Thor Jóhannesson í Þjóðskrá.
Sjá einnig:
Ofbeldismaðurinn Kourani breytir um nafn - Mohamad Th. Jóhannesson
Annað áberandi nafnabreytingarmál var mál hins dæmda barnaníðings Róberts Árna Hreiðarssonar sem hlaut 3 ára dóm árið 2007 fyrir að brjóta á nokkrum unglingsstúlkum. Fljótlega eftir að dómur féll í máli hans breytti hann um nafn og kallaðist Robert Downey. Mál hans fékk mikla athygli árið 2016 þegar hann fékk uppreista æru, mál sem ásamt öðru sambærilegu máli felldi þáverandi ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar.
Hagsmunir annarra
Í greinargerð með frumvarpinu er bent á að í lögunum sé nú þegar heimilt að synja manni um nafnabreytingu en aðeins til að líta til hans eigin hagsmuna. Ekkert sé fjallað um hagsmuni annarra á að vita hver hann sé.
„Þetta getur haft sérstaka þýðingu í þeim tilvikum þegar umsækjandi á að baki sakaferil sem er þess eðlis að ástæða er til að ætla að fyrirhuguð nafnbreyting geti haft í för með sér aukna áhættu fyrir aðra,“ segir í greinargerðinni. „Þótt nafnbreytingar geti verið liður í enduraðlögun einstaklinga að samfélaginu að lokinni afplánun hafa komið upp mál hér á landi sem varpað hafa ljósi á þá hættu sem kann að skapast fyrir aðra þegar einstaklingur með sögu um alvarlega ofbeldishegðun misnotar heimildina.“
Ógnar öryggi barna
Sérstakar áhyggjur vakna þegar um að ræða brotamenn sem hafa ógnað öryggi barna og annarra einstaklinga í viðkvæmri stöðu. Nafnabreytingin geti verið aðferð til þess að leyna sér og skapa aðstæður til þess að geta framið önnur brot.
„Ákvæðinu er ætlað að ná til þeirra sem sætt hafa hegningu fyrir meiri háttar brot samkvæmt almennum hegningarlögum, svo sem manndráp, stórfellda líkamsárás, kynferðisbrot eða sambærileg brot. Gildissvið ákvæðisins takmarkast þannig við alvarlega refsiverða hegðun sem framin er af ásetningi,“ segir enn fremur í greinargerðinni.