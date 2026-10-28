Stórhættulegur morðingi slapp úr fangelsi – Óttast að hann drepi aftur

Stórhættulegur morðingi slapp úr fangelsi í Tennessee fylki á sunnudagskvöld. Þeir sem þekkja til óttast að hann muni drepa aftur þar sem hann hafi engu að tapa.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Jacob Morley, 28 ára dæmdur morðingi, slapp úr Northwest Correctional Complex fangelsinu í Tiptonville í vesturhluta Tennesee fylkis á sunnudagskvöld, 25. október. Víðtæk leit stendur yfir þar sem Morley er talinn vera afar hættulegur.
Morley var dæmdur í lífstíðarfangelsi árið 2025 fyrir að hafa myrt Cody Birchfield samstarfsmann sinn árið 2022. Eftir að líkið fannst grafið við heimili Morley flúði hann en var handsamaður í Norður Karólínu.
Stal bíl og flúði yfir í næsta fylki
Seint á sunnudagskvöld áttuðu fangaverðir sig á því að Morley var hvergi að finna. Þegar myndbönd úr öryggismyndavélum voru skoðuð sást að hann hafði komist yfir girðingu og sloppið úr fangelsinu. Hann var enn þá í fangagalla sínum.
Á mánudag fann lögreglan svo myndband af því þegar Morley stal stórum hvítum Ford F-350 pallbíl. Bíllinn fannst síðar yfirgefinn í Illinois fylki, um 200 kílómetrum fyrir norðan Tiptonville.
Morley er nú eftirlýstur af lögreglunni í Tennessee og víðtæk leit stendur yfir. Meðal annars úr lofti með þyrlum. Hefur lögreglan boðið 2.500 dollara fyrir upplýsingar sem leiða til handtöku hans. Það er rúmlega 300 þúsund krónur.
Hafi engu að tapa
Það er ekki aðeins lögreglan sem hefur áhyggjur af Morley og hvað hann gæti gert af sér. Í viðtali við Fox News lýsti vinkona Birchfield áhyggjum af því að hann gæti drepið aftur.
„Hann hefur nú þegar verið sakfelldur fyrir að svipta saklausa manneskju lífi, sagði Reid. „Ég tel hann vera stórhættulegan og hef miklar áhyggjur af því að einhver annar gæti slasast ef hann finnst ekki fljótlega.“
Sagðist hún virkilega hrædd við tilhugsunina um að maður sem hafi verið sakfelldur fyrir svo hrottalegan glæp gangi laus og enginn viti hvert hann stefni. Enginn viti heldur hverju hann gæti tekið upp á næst. Hann gæti gert hvað sem er til þess að halda flótta sínum áfram.
„Hann hefur engu að tapa á þessum tímapunkti og einhver gæti orðið hans næsta fórnarlamb, bara til þess að hann geti haldið áfram flótta sínum, hvert sem hann er nú að fara,“ sagði Reid.
Enn eitt klúðrið
Flótti Morley er ekki til þess að bæta orðspor fangelsismála í Tennessee. Ekki eru nema örfáir mánuðir síðan tvær aftökur misheppnuðust í fylkinu. Annars vegar á Tony Carruthers í maí og hins vegar á Christu Pike í september. Framtíð þeirra er nú í mikilli óvissu en Tennessee hefur stöðvað allar aftökur í bili.