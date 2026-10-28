Stefán Einar hjólar í biskup Íslands – „Liggur WI-FI-tengingin á Biskupsstofu niðri?“

Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður og umsjónarmaður Spursmála á mbl.is, gagnrýnir Guðrúnu Karls Helgudóttur, biskup Íslands, harðlega vegna viðbragða hennar við heimsókn umdeilds pakistansks trúarleiðtoga til Íslands.
Hann segir viðbrögðin í meira lagi undarleg og sakar biskup um tvískinnung þegar kemur að því að fordæma öfgafulla umræðu.
Tilefnið er fréttaflutningur þess efnis Muhammad Taqi Usmani, fyrrverandi dómari í Pakistan og áhrifamikill íslamskur trúarleiðtogi, hafi flutt trúarlegan fyrirlestur í Stórmoskunni við Bústaðaveg í síðustu viku.
Usmani hefur meðal annars varið dauðarefsingu fyrir að yfirgefa íslam, aflimanir og grýtingar sem refsingar samkvæmt íslömskum rétti. Hann hefur einnig gagnrýnt afglæpavæðingu kynferðissamskipta samkynhneigðra.
Í samtali við mbl.is í gær sagði Guðrún að slíkur boðskapur samræmdist ekki gildum kristinnar kirkju eða íslensks samfélags, en setti þann fyrirvara að rétt væri farið með skoðanir trúarleiðtogans.
Liggur WI-FI-tengingin niðri?
Stefán Einar gerir þennan fyrirvara sérstaklega að umtalsefni í færslu sinni.
„Hún segir boðskap mannsins „stangast á við“ boðskap og gildi kirkjunnar og samfélagsins. En aðeins ef þetta „reynist rétt.““
Hann telur óskiljanlegt að biskup skuli ekki hafa kynnt sér skoðanir trúarleiðtogans áður en hún tjáði sig um málið.
„Liggur WI-FI-tengingin á Biskupsstofu niðri eða notast stofnunin aðeins við leitarforrit og gervigreind þegar teikna þarf myndir af meistaranum frá Nasaret sem transmanni?“ spyr Stefán.
Sakar biskup um tvískinnung
Stefán bendir á að biskup hafi áður tekið afdráttarlausa afstöðu í umræðu um réttindi hinsegin fólk, meðal annars vegna skemmdarverka á regnbogafána við kirkju í Grafarvogi og harðnandi orðræðu í garð samkynhneigðra erlendis.
Hann telur viðbrögð hennar við heimsókn Usmanis skjóta skökku við í því samhengi.
„Af hverju fordæmir biskupinn ekki þetta fyrirlestrahald eða að menn með þessar skoðanir séu boðnir velkomnir til þess að ausa úr skálum visku sinnar yfir söfnuð sinn við Bústaðaveg?“
Stefán telur að pólitísk rétthugsun ráði för innan þjóðkirkjunnar og að ótti við að ýta undir útlendingaandúð komi í veg fyrir afdráttarlausari viðbrögð.
„Ástæðan er augljós. Vókið hefur heltekið kirkjuna,“ segir hann meðal annars.
Hann lýkur færslunni á því að velta fyrir sér hvort þessi afstaða skýri minnkandi fylgi við þjóðkirkjuna.
„Er að undra að nú stefni í að Þjóðkirkjan hafi innan sinna vébanda innan við helming íslensku þjóðarinnar? Svarið blasir við.“