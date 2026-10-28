Sigurjón: „Það er verulegt áhyggjuefni“

Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, segir það verulegt áhyggjuefni að Karim Askari, formaður Stofnunar múslíma á Íslandi, fordæmi ekki skilyrðislaust boðskap pakistanska klerksins Muhammad Taqi Usmani sem flutti nýverið erindi í Stórmoskunni við Bústaðarveg.
Fram kom í frétt Morgunblaðsins í gær að Usmani, sem er 83 ára gamall fyrrverandi dómari við sjaría-áfrýjunardeild Hæstaréttar Pakistans, hafi varið dauðarefsingu þeirra sem snúi baki við íslam og varið aflimanir og grýtingu sem refsingar samkvæmt íslömskum rétti. Þá mun Usmani einnig hafa gagnrýnt afglæpavæðingu samkynhneigðra og hvatt til hernaðaraðgerða gegn Ísrael.
Askari sagði í viðtali við Vísi í dag að Usmani hafi ekki verið í opinberri heimsókn, ræðu hans megi finna á netinu og þar tali klerkurinn um mikilvægi þess að iðka trúna og að það sé mikilvægt að foreldrar beri ábyrgð á trúaruppeldi barna sinna. Askari segir að stofnunin hafi ekki vitað af þessum viðhorfum Usmani. „Nei, nei, eins og ég segi, ef hann hefði í heimsókn sinni til okkar farið að tala um þessa hluti þá hefðum við stöðvað hann. Hann er dómari, þetta er leyft í hans landi en við virðum frelsið til trúar og við fylgjum íslenskum lögum,“ sagði Askari þegar hann var spurður út í stofnunin óttist að ræða manns með slíkar skoðanir gæti verið túlkuð sem stuðningur við þær.
Hér má horfa á erindi Usmani:
Sigurjón bregst við viðtalinu við Askari í færslu á Facebook:
„Islamismi er vandamál um allan heim og það er barnaskapur að trúa því að sama geti ekki orðið raunin hér. Það skiptir miklu málið að mæta þessum viðhorfum af hörku þannig að þessi forneskja skjóti ekki föstum rótum hér á landi,“ segir Sigurjón. Þá segir hann það áhyggjuefni að viðhorf Usmani séu ekki fordæmd skilyrðislaust.
„Það er verulegt áhyggjuefni að formaður Stofnunar múslima á Íslandi fordæmi ekki boðskap Muhammad Taqi Usmani skilyrðislaust og reyni þess í stað að drepa málinu á dreif með því að halda því fram að hann hafi ekki kynnt sér hatursboðskap Usmani og klerkurinn hafi ekki verið hér í opinberri heimsókn. Vissulega segist formaðurinn ekki taka undir boðskap klerksins sem staddur var í íslensku stórmoskunni að því virðist fyrir algera tilviljun - Mikil ósköp.“
Töluverð umræða hefur skapast um málið frá því greint var frá því í gær. Meðal þeirra sem hefur tekið til máls er miðaldafræðingurinn Roberto Luigi Pagani sem furðar sig á því að þyngri hafi verið látin falla um ummæli séra Jakobs Rolland í vor en um Usmani.
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