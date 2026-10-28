Sektaður vegna markaðsmisnotkunar með hlutabréf í Play - Lækkuð vegna slæmrar fjárhagsstöðu

Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur sektað ónefndan einstakling vegna markaðsmisnotkunar með hlutabréf í tveimur fyrirtækjum en annað þeirra er móðurfélag flugfélagsins Play, sem var síðar tekið til gjaldþrotaskipta. Er sektin hins vegar lækkuð niður í lægstu mögulegu upphæð vegna fjárhagsstöðu viðkomandi.
Umrædd brot áttu sér stað á tímabilinu febrúar 2023 til september 2023. Markaðsmisnotkunin snerist um kaup og sölu hlutabréfa í tveimur félögum, tölvuleikjafyrirtækinu Solid Clouds hf. og Fly Play hf. en síðarnefnda félagið var móðurfélag flugfélagsins Play sem hætti starfsemi í september 2025. Fly Play var samhliða því úrskurðað gjaldþrota.
Í ákvörðun fjármálaeftirlitsins segir að ekki hafi komið til álita af hálfu viðkomandi að ljúka málinu með sátt. Hafin hafi verið athugun á viðskiptahegðun viðkomandi í júní 2023. Umræddur aðili hafi verið með framvirka samninga við viðskiptabanka um hlutabréf í nokkrum skráðum félögum. Á tímabilinu sem athugunin náði til hafi framvirkir samningar um hlutabréf í Fly Play verið umfangsmestir. Til tryggingar skuldbindingum sínum samkvæmt framvirku samningunum hafi einstaklingurinn sett að handveði hlutabréf og íslenskar krónur. Samkvæmt skilmálum samninganna hafi verðmæti trygginga á hverjum tíma þurft að nema tilteknu lágmarki, annars hafi getið komið til veðkalls af hálfu bankans. .
Sagði hvað hann ætlaði að gera
Segir enn fremur í ákvörðuninni að athugun fjármálaeftirlitsins hafi tekið til 35 tilvika á tímabilinu 22. febrúar til 5. september 2023. Um hafi verið að ræða 32 viðskipti á 32 viðskiptadögum, tvær tilraunir til viðskipta auk eins tilviks þar sem einstaklingurinn hafi tvívegis sett fram kauptilboð sem hann hafi ekki haft í hyggju að standa við. Í 28 af 32 viðskiptum hafi síðasta viðskiptaverð hækkað. Viðskipti viðkomandi hafi sett dagslokaverð hlutabréfanna í 25 skipti og opnunarverð í tvö skipti. Verðhækkun í einstökum tilvikum hafi numið frá 2,24 prósent upp í 48,89 prósent.
Fjármálaeftirlitið segir að háttsemi viðkomandi hafi einkum falist í smáviðskiptum við eða nálægt opnun eða lokun markaðar, viðskiptum þar sem hann hafi stjórnað í reynd bæði kaupum og sölu og framlagningu villandi kauptilboða.
Í sextán tilvikum hafi aðilinn lýst því með beinum hætti í samskiptum við starfsmenn viðskiptabanka að tilgangur viðskiptanna, þar með talið ætlaðra viðskipta sem ekki gengu eftir, væri að halda verði hlutabréfanna uppi eða hækka það til að koma í veg fyrir veðkall. Um hafi verið að ræða viðskipti, þar með talið tilraunir til viðskipta, með hlutabréf fyrir hlutfallslega lágar fjárhæðir. Þau hafi farið að jafnaði fram við eða nærri lokun markaðar eða við opnun hans og hafi, að tveimur tilvikum undanskildum, haft veruleg áhrif á opnunarverð eða dagslokaverð. Í öðru undantekningartilvikinu, sem átti hafi sér stað um miðjan dag, hafi viðskiptin hækkað síðasta viðskiptaverð viðkomandi hlutabréfa.
Hagræðing
Fjármálaeftirlitið segir enn fremur að í öðrum tólf tilvikum hafi aðilinn átt viðskipti sem hafi borið sömu megineinkenni og í áðurnefndum sextán tilvikum, lítil að umfangi, farið fram við eða nærri lokun markaðar eða við opnun hans, að undanskildu einu tilviki sem farið hafi fram um miðjan dag. Í öllum þeim tilvikum hafi viðskiptin sett opnunar- eða dagslokaverð á hlutabréfunum. Háttsemi af þessu tagi sé jafnan nefnd hagræðing lokaverðs (e. marking the close) og felist í því að eiga viðskipti við eða nálægt tilteknum viðmiðunartíma í þeim tilgangi að hafa áhrif á viðmiðunarverð fjármálagernings, svo sem opnunar- eða dagslokaverð á hlutabréfum. Slík viðskipti geti gefið öðrum fjárfestum villandi mynd af raunverulegri eftirspurn eftir hlutabréfum og verði þeirra.
Í átta tilvikum, sem skarast hafi að hluta við framangreind tilvik, hafi viðkomandi hagað viðskiptafyrirmælum sínum til tveggja viðskiptabanka, annars vegar fyrir eigin hönd og hins vegar fyrir hönd ófjárráða sonar síns, þannig að kaup- og sölutilboð sem hann hafi sjálfur lagt fram pöruðust í tilboðabók útgefanda. Fyrirliggjandi gögn hafi sýnt fram á að hann hafi í reynd haft yfirráð yfir bæði kaup- og söluhlið viðskiptanna, enda sjálfur ákveðið verð, magn og tímasetningu tilboðanna á báðum hliðum viðskiptanna.
Fjármálaeftirlitið segir viðskipti þar sem engin breyting verði á hagsmunaeign eða markaðsáhættu eða hagsmunaeign eða markaðsáhætta færist milli aðila sem hafi með sér samstarf eða samráð, sé venjulega nefnd viðskipti þar sem kaupandi og seljandi eru sami aðili (e. wash trade). Slík viðskipti geti gefið markaðnum þá röngu mynd að viðskipti hafi átt sér stað milli tveggja ótengdra aðila sem tekið hafi sjálfstæðar fjárfestingarákvarðanir. Þau geti þannig skapað tilbúna ásýnd viðskipta, aukið sýnilegt viðskiptamagn og haft áhrif á verðmyndun án þess að markaðsáhætta flytjist með eðlilegum hætti milli óháðra aðila. Að mati fjármálaeftirlitsins hafi pörun tilboðanna ekki verið tilviljunarkennd heldur fyrir fram ráðgerð eða að minnsta kosti meðvituð af hálfu hins umrædda einstaklings. Viðskiptin hafi því verið líkleg til að gefa markaðnum villandi mynd af framboði, eftirspurn eða verði hlutabréfanna.
Ekki raunveruleg viðskipti
Fjármálaeftirlitið vill enn fremur meina að aðilinn hafi í tvígang lagt fram kauptilboð í hlutabréf sem ekki hafi verið sett fram í þeim tilgangi að eiga raunveruleg viðskipti. Af samskiptum hans við starfsmenn viðskiptabanka hafi mátt ráða að tilgangurinn væri að hvetja aðra markaðsaðila til að hækka tilboð sín. Hann hafi síðan dregið eigin kauptilboð til baka og selt hlutabréf sín með því að ganga að kauptilboði ótengds aðila á hærra verði. Þetta hafi verið líklegt til að gefa öðrum markaðsaðilum ranga eða villandi mynd af raunverulegri eftirspurn eftir hlutabréfunum og þannig hafa áhrif á verðmyndun þeirra.
Einstaklingurinn andmælti því að þessi viðskipti hans hefðu falið í sér markaðsmisnotkun og vísaði meðal annars til þess að þau hefðu verið lítil og dreifð, ekki haft veruleg áhrif á markaðinn og ekki skilað honum ávinningi þegar upp var staðið. Þá hafi viðskiptabanki hans sem sá um framkvæmd viðskiptafyrirmæla hans ekki varað hann við viðskiptunum eða veitt honum sérstaka kynningu á reglum um markaðsmisnotkun.
Fjármálaeftirlitið hafnaði þessum skýringum meðal annars á þeim grundvelli að aðila sem eigi að eigin frumkvæði viðskipti með hlutabréf á skipulegum markaði beri að kynna sér þær reglur sem um viðskiptin gilda. Fjármálafyrirtækjum sé ekki skylt að upplýsa viðskiptavin, sem velji að eiga viðskipti með hlutabréf sem skráð séu á skipulegum verðbréfamarkaði, um þær reglur sem gildi um slík viðskipti. Háttsemi viðkomandi hafi verið endurtekin, markviss, án raunverulegs viðskiptalegs tilgangs og líklega til þess fallin að gefa markaðnum ranga eða villandi mynd af framboði á, eftirspurn eftir eða verði viðkomandi hlutabréfa eða tryggja óeðlilegt eða tilbúið verð viðkomandi hlutabréfa. Með viðskiptum sínum með hlutabréf í Solid Clouds og Fly Play, ásamt tilraunum hans til viðskipta og framlagningu kauptilboða, hafi viðkomandi tekið þátt, og gert tilraun til að taka þátt í markaðsmisnotkun.
Fjármálaeftirlitið segir skilyrði laga fyrir því að leggja stjórnvaldssekt á umræddan aðila uppfyllt. Við mat á alvarleika brots hans var m.a. litið til þess að markaðsmisnotkun teljist meðal alvarlegustu brota gegn þeim reglum sem gildi um viðskipti með fjármálagerninga á skipulegum markaði. Sömuleiðis var litið til þess að einn viðskiptabanki sem framkvæmdi viðskiptafyrirmæli aðilans hafi ekki sýnt nein viðbrögð og vill fjármálaeftirlitið meina að brotin hefðu mögulega orðið umfangsminni hefði bankinn brugðist við án tafar. Fjármálaeftirlitið tekur einnig tillit þess að meðferð málsins dróst og að einstaklingurinn beri ekki ábyrgð á því.
Í ljósi alls þessa og með hliðsjón af fjárhagsstöðu umrædds einstaklings leggur fjármálaeftirlitið á hann lægstu mögulegu stjórnvaldssekt fyrir markaðsmisnotkun, 100.000 krónur en hæsta mögulega sekt er 775 milljónir króna.