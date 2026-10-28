Sauð uppúr þegar Ásthildur Lóa og Diljá mættust - „Ég meina kommon, þið voruð í ríkisstjórn“

Þingkonurnar Ásthildur Lóa Þórsdóttir og Diljá Mist Einarsdóttir tókust á í Bítinu á Bylgjunni í morgun um skipulagða brotastarfsemi. Nokkur hiti komst í umræðuna undir lok þáttar, jafnvel þó að báðar séu þær sammála um að mörg jákvæð skref hafi verið tekin í málaflokknum undanfarið og að meira þurfi þó að koma til. Þær eru hins vegar ósammála um hvort að það sé núverandi ríkisstjórn sem eigi heiðurinn af því sem vel hefur unnist undanfarið eða hvort þar hafi verið byggt á forvinnu fyrri ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstri grænna.
Ásthildur Lóa tók fram að Flokkur fólksins hefði sett það sem skilyrði fyrir ríkisstjórnarsamstarfi að gripið yrði til aðgerða gegn skipulagðri brotastarfsemi. Slíkar aðgerðir hefðu nú þegar skilað árangri sem mætti til dæmis sjá á fækkun umsókna um alþjóðlega vernd. Nefndi hún eins að svokölluð 18 mánaða regla, sem tryggði umsækjendum um alþjóðlega vernd sjálfkrafa dvalarleyfi ef afgreiðsla umsóknar drægist lengur en 18 mánuði, brottfarastöð, heimild til að svipta brotamenn vernd og fleira.
Þáttastjórnendur bentu þá á að það eru ekki bara hælisleitendur sem taka þátt í skipulagðri brotastarfsemi, erlendir brotahópar koma hingað með ýmsum leiðum.
Nefndi Ásthildur þá líka brottvísun erlendra fanga á afplánunartíma, hert landamæraeftirlit og fyrirhugað öryggisfangelsi. Eins væri verið að undirbúa hertar reglur um dvalarleyfi og þyngri refsingar við skipulagðri brotastarfsemi.
Diljá Mist telur að skipulögð brotastarfsemi sé ein alvarlegasta öryggisógn landsins. Hún hrósaði dómsmálaráðherra fyrir ýmis verk en lagði áherslu á að þar hafi ráðherra byggt á vinnu fyrri ríkisstjórnar. Nefndi hún sérstaklega breytingu á lögreglulögum á síðasta kjörtímabili sem hafi skipt miklu máli og farið í gegn þrátt fyrir mikla andstöðu í þinginu. Diljá vill þó gera meira. Hún hefur sérstakar áhyggjur af stöðu ungmenna og vill auka forvarnir. Hún vill þyngja refsingar og að erlendir fangar afpláni í heimalöndum sínum. Eins telur hún rétt að skoða samstarf við önnur ríki um fangelsisvist og heimild til að afturkalla ríkisborgararétt við ákveðnar aðstæður vegna alvarlegra brota.
Tókust á um fyrri ríkisstjórn
Umræðan var almennt málefnaleg en Ásthildur byrjaði þó snemma að hnýta í flokk Diljár, Sjálfstæðisflokkinn.
„Svo merkilegt hvað ykkur tókst að koma litlu í verk af öllu því sem þið ætluðuð að gera,“ sagði Ásthildur sem hnýtti ítrekað í fyrri ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstri grænna sem hafi lítið gert í útlendingamálunum en ætli sér engu að síður að eigna sér góð verk núverandi stjórnar í þessum málaflokki með vísan til meintrar undirbúningsvinnu.
Diljá tók ítrekað fram að líklega væru allir komnir með hundleið á því að heyra einhverjar meiningar um verk fyrri ríkisstjórnar. Það væri tilgangslaust að horfa í baksýnisspegilinn og gagnlegra að horfa fram á við. Hún minnti ítrekað á að Sjálfstæðisflokkurinn hefði reynt ýmislegt en staðið einn í stafni þegar kom að útlendingamálum, bæði hvað varðaði hina stjórnarflokkana sem og stjórnarandstöðuna.
„Við vorum mjög ein í þessari vegferð þegar Sjálfstæðisflokkurinn fór með þessa málaflokka og vorum samt að ná í gegn mikilvægum breytingum.“
Áfram hélt Ásthildur að hnýta: „Það er mjög vinsælt hjá Sjálfstæðisflokknum núna að segja: „Verið ekki að horfa í baksýnisspegilinn.“ Við erum ekkert að horfa í baksýnisspegilinn, við bara sitjum uppi með það sem var gert í fortíðinni eða ekki gert og það er það sem er málið.“
Diljá skaut þá inn í: „Njótið góðs af“ og vildi þar meina að núverandi stjórn njóti góðs af verkum og undirbúningi fyrri stjórnar frekar en að þurfa að sitja uppi með það. Nefndi Diljá þá sérstaklega breytingar á lögreglulögum sem hafi reynst lögreglunni dýrmætar.
„Já, það er bara fínt að þið breyttuð lögreglulögum,“ sagði Ásthildur og hélt áfram: „Það er gott að þið komuð einhverju í verk. En það er samt ótrúlegt að heyra að þið hafið ekki komið málum í gegn, eins og þið eruð mjög dugleg að segja við okkur, þegar þið voruð í ríkisstjórn og þið voruð í ríkisstjórn og voruð með meirihluta á þingi, og merkilegt hvað þið komuð litlu í gegn. Nú er samheldin ríkisstjórn, hún er virkilega samheldin og við erum að koma þessum málum í gegn.“
Diljá var ekki sammála: „Það stenst nú enga skoðun að við höfum komið litlu í gegn, ég ætla ekki að festast í þessum þrætum“
Ég meina kommon
Diljá gerði eins athugasemd við að Ásthildur hefði vísað til þess að það væru ekki bara útlendingar sem brytu af sér heldur Íslendingar líka. Þetta væri þekkt stef og þreytandi sem væri bara til þess fallið að drepa umræðunni um útlendingamálin á dreif. Ásthildur sakaði Diljá um að slíta orð sín úr samhengi. Hún hefði nefnt að Íslendingar brytu líka af sér. Ekkert meira en það.
„Ég var ekki að tala um að líta undan og þessi ríkisstjórn er svo sannarlega ekki að líta undan. Hún er að taka á fjölda mála sem ekki var tekið á í fjöldamörg ár þar á undan.“
Undir lok viðtalsins voru þær Ásthildur og Diljá farnar að tala ofan í hvor aðra. Diljá nefnir að Sjálfstæðisflokkurinn hafi viljað gera meira á síðasta kjörtímabili en mætt gríðarlegri mótstöðu bæði á þinginu og í samfélaginu. Umræðan í kringum útlendingamálin hafi tekið miklum breytingum á milli kjörtímabila. Áður var ekki hægt að nefna harðar aðgerðir í útlendingamálum án þess að allt yrði vitlaust. Nú sé beinlínis kallað eftir þeim.
Ásthildur var ekki sátt við þessa lýsingu: „Ég meina kommon, þið voruð í ríkisstjórn og þið áttuð bara að geta gert hluti og mig langar bara að segja að framlög til þessara mála fimmhundruðfölduðust í ykkar tíð og þið opnuðuð á séríslenskar reglur sem engin önnur þjóð var með“
Eftir þetta töluðu þær Diljá og Ásthildur ofan í hvor aðra, enda ekki sammála um árangur síðustu ríkisstjórnar, en þó sammála um að margt hafi breyst til batnaðar undanfarið en að meira þurfi ef duga skal.