Orsakir 9 ára kyrrstöðu eru þungt ferli, ríkar kæruheimildir og afskiptaleysi - Leggja til að margfalda raforkuframleiðslu Íslands með almennri leið

Mat Viðskiptaráðs er að Ísland getur rúmlega tvöfaldað raforkuframleiðsluna fyrir 2040. Kortlagðir virkjunarkostir á Íslandi gætu margfaldað hana, en framleiðslan hefur staðið í stað frá árinu 2017. Rammaáætlun, fjöldi kæruleiða og tafir í leyfisferlum valda því að það tekur áratugi að koma nýrri virkjun í gagnið. Hvammsvirkjun verður gangsett 32 árum eftir að hún kom fyrst til mats. Flutningskerfið annar þar að auki ekki auknu álagi. Viðskiptaráð leggur til í ítarlegri úttekt sinni að rammaáætlun verði lögð af og virkjanir fari í gegnum sama leyfisferli og aðrar framkvæmdir, flutningskerfið byggt upp og sett verði opinbert markmið um að raforkuframleiðsla verði rúmlega tvöfölduð fyrir 2040.
- Í rammaáætlun hafa verið kortlagðir um 150 ónýttir virkjunarkostir sem gætu samanlagt framleitt yfir 80 teravattstundir á ári, rúmlega fjórfalda núverandi raforkuframleiðslu. Samt hefur framleiðslan staðið í stað frá 2017.
- Ferlið frá hugmynd að virkjun er langt og ófyrirsjáanlegt. Landsvirkjun áætlar að það taki í besta falli tólf ár, en Hvammsvirkjun verður gangsett 32 árum eftir að hún kom fyrst til mats.
- Kæruheimildir eru margar og geta tafið framkvæmdir um árabil. Leyfi Hvammsvirkjunar hafa þrisvar verið felld úr gildi og úrskurðir dragast ítrekað fram yfir lögbundin tímamörk.
- Flutningskerfið er annar flöskuháls. Árið 2024 gátu 18 af 26 afhendingarstöðum aðeins tekið við 0–10 megavöttum til viðbótar.
- Viðskiptaráð leggur til að lög um rammaáætlun verði afnumin og virkjanir fari í gegnum sama almenna leyfisferli og aðrar framkvæmdir, með einni kæruleið. Nýtingarréttur á landi ríkisins verði boðinn út, flutningskerfið byggt upp á undan eftirspurn, vindorka við miðlunarlón fái forgang og rúmlega tvöföldun raforkuframleiðslu fyrir 2040 verði opinbert markmið.
Ísland býr yfir mikilli ónýttri orku. Í dag eru rúmlega 80 virkjanir í rekstri á Íslandi, en alls hafa hátt í 150 ónýttir virkjunarkostir á einhverjum tímapunkti verið metnir í rammaáætlun. Árið 2025 voru framleiddar 18,8 teravattstundir af raforku á Íslandi, en samanlögð framleiðslugeta ónýttra virkjunarkosta er yfir 80 teravattstundir á ári, þótt kostirnir séu ekki allir nýtanlegir samtímis og hluti þeirra sé í verndarflokki. Þannig væri hægt að margfalda raforkuframleiðslu á Íslandi.
Hvernig nýtum við þessa orkukosti?
Til þess að hægt sé að nýta þessa orkukosti þarf að senda virkjunarhugmyndina til Umhverfis- og orkustofnunar, sem vísar henni til verkefnisstjórnar rammaáætlunar. Verkefnisstjórn og faghópar meta hana og tillaga að flokkun er send ráðherra, sem leggur hana fram á Alþingi. Hljóti hún samþykki þarf virkjunarkosturinn að fara í gegnum umhverfismat og skipulagsferli sveitarfélaga áður en virkjunar- og framkvæmdaleyfi fæst.
Stjórnmálin flöskuháls við afgreiðslu rammaáætlunar
Erfitt hefur reynst að koma rammaáætlun í gegnum hið pólitíska ferli. Þegar 3. áfangi rammaáætlunar var afgreiddur á Alþingi árið 2022 voru liðin níu ár frá því að verkefnisstjórn hóf vinnu við hann og sex ár frá því að hún skilaði lokaskýrslu sinni.
Rammaáætlun hefur heldur ekki náð að skapa fyrirsjáanleika eða skýran ramma um orkunýtingu. Dæmi eru um að virkjunarkostir séu lengi, jafnvel á annan áratug, í biðflokki. Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjun í Héraðsvötnum voru til dæmis metnar strax í 1. áfanga rammaáætlunar, sem lauk árið 2003, og hafa verið í biðflokki frá 2013.
Margar kæruleiðir og rúmir frestir
Kæruleiðir vegna helstu ákvarðana um virkjanir eru margar og því geta mörg kæruferli farið af stað í aðdraganda framkvæmda. Í undirbúnings- og leyfisveitingaferlinu eru fjórar ákvarðanir sem kæra má til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Í nágrannalöndum okkar eru þær einungis ein til tvær. Kærufrestur til nefndarinnar er einn mánuður og nefndin skal jafnan kveða upp úrskurð innan þriggja til sex mánaða. Uni kærandi ekki niðurstöðu nefndarinnar getur hann farið með málið fyrir dómstóla. Þessar ríku kæruheimildir á mörgum stigum geta tafið verulega fyrir framkvæmdum.
Tafir við leyfisveitingar algengar
Þá hafa tímafrestir einnig verið vandamál í orkuframkvæmdum, hvort sem það er í uppbyggingu virkjana eða flutningskerfisins. Þegar lögbundnir tímafrestir eru ekki virtir, hvort sem það er í leyfisveitingaferli eða kæruferli, getur það orsakað að framkvæmdir tefjist mikið, jafnvel um einhver ár.
Kyrrstaða í orkuöflun frá 2017
Þungt ferli rammaáætlunar, ríkar kæruheimildir og afskiptaleysi gagnvart lögbundnum tímafrestum hafa átt verulegan þátt í stöðnun í orkuöflun. Framleiðslan hefur staðið í stað í kringum 19 teravattstundir frá 2017 og raforka á mann hefur dregist saman á meðan landsmönnum hefur fjölgað. Uppsett afl virkjana á Íslandi hefur jafnframt aukist lítið síðastliðinn áratug, sérstaklega þegar horft er til fyrsta áratugar 21. aldarinnar.
Tvöfalda ætti orkuframleiðslu og leggja af rammaáætlun
Það þunga stjórnsýsluferli sem er í kringum rammaáætlun kemur í veg fyrir að hægt sé að blása til sóknar í orkumálum á næstu árum. Málsmeðferðartíminn er of langur, tækifæri til að stöðva eða hægja á framkvæmdum eru of mörg og ferlinu í heild sinni er í of miklum mæli stýrt af hinu opinbera. Þetta sést einna skýrast á því að frá því að lög um rammaáætlun voru samþykkt árið 2011 hafa aðeins risið tvær nýjar virkjanir, auk Vaðölduvers sem hóf framleiðslu í september.
Viðskiptaráð telur að þörf sé á grundvallarbreytingum í lagaumgjörð í kringum orkuöflun, svo liðka megi fyrir frekari uppbyggingu atvinnulífs til framtíðar. Viðskiptaráð telur þrjár leiðir koma til greina og almennu leiðina þá ákjósanlegustu:
Almenn leið: Orkuvinnsla lúti sömu almennu reglum og önnur atvinnustarfsemi, sem þarf að fara í gegnum umhverfismat, skipulag og lúta lögum um náttúruvernd. Slík útfærsla myndi taka pólitíska aðkomu út úr ferlinu og tryggja að orkuvinnsla njóti jafnræðis gagnvart öðrum atvinnugreinum. Friðlýst svæði og þjóðgarðar yrðu áfram vernduð samkvæmt lögum um náttúruvernd. Aðeins umfangsmestu virkjunarframkvæmdirnar, svokölluð risaverkefni (e. megaprojects), yrðu háðar samþykki Alþingis. Þar væri miðað við að tvö skilyrði þyrftu að vera uppfyllt samtímis: Annars vegar að uppsett afl færi yfir tiltekin mörk, t.d. 600 MW, og hins vegar að framkvæmdin hefði verulega þýðingu fyrir þjóðarhag og fæli í sér óafturkræf áhrif á náttúru landsins. Með því yrði aðkoma Alþingis bundin við sérstaklega umfangsmikil verkefni sem hefðu slík áhrif á samfélag og umhverfi að sérstök lýðræðisleg umfjöllun væri réttlætanleg.
Lesa má ítarlega úttekt Viðskiptaráðs hér.