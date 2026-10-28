Nágrannaerjur í miðborginni - Vill verkstæði nágrannans burt

Eigandi íbúðar í tvíbýlishúsi í miðborg Reykjavíkur hefur lagt fram kæru vegna byggingar eiganda hinnar íbúðarinnar, í húsinu, á skúr á lóð hússins. Hefur fyrrnefndi eigandinn kært þá ákvörðun byggingarfulltrúa borgarinnar, til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, að synja kröfu hans um stöðvun byggingar skúrsins og að hann verði fjarlægður, en til stendur að reka glerverkstæði í skúrnum. Krafðist hinn ósátti eigandi þess einnig að framkvæmdir yrðu stöðvaðar á meðan kæran er til meðferðar og hefur nefndin nú úrskurðað um þá kröfu.
Krefst kærandinn þess að ákvörðun byggingarfulltrúa verði felld úr gildi og málinu vísað aftur til embættisins til nýrrar meðferðar.
Nýi skúrinn kemur í stað eldri skúrs sem tilheyrði íbúð byggjandans. Kærandinn óskaði síðastliðið vor eftir svörum frá byggingarfulltrúa hvort veitt hefði verið leyfi fyrir byggingu nýja skúrsins. Honum var tjáð að um óleyfisframkvæmd væri að ræða en að ekki hafi verið hægt að staðfesta með skoðun á staðnum að um byggingu á skúr væri að ræða sem væri háður byggingarleyfi. Var kærandanum bent á að ræða við meðeiganda sinn, en lóðin er í óskiptri sameign þeirra, þar sem þörf væri á byggingarleyfi eða breytingum á eignaskiptayfirlýsingu, ef byggja ætti skúr.
Byggjandi staðfesti síðan við kæranda að til stæði að byggja skúr á lóðinni.
Samskipti
Átti kærandinn í nokkrum samskiptum við Reykjavíkurborg í kjölfarið. Fór hann fram á að byggingarfulltrúi gæfi út tafarlausa stöðvun á framkvæmdum og fylgdi málinu eftir með formlegri niðurrifskröfu.
Á endanum hafnaði byggingarfulltrúi því og vísaði til þess að hið umdeilda mannvirki stæði upp við 39 sentimetra breiðan steyptan vegg á lóðamörkum og væri hæðin sú sama á veggnum og skúrnum. Enn fremur var vísað til þess að fjarlægð frá skúrnum að útvegg hússins hafi mælst 6,71 metrar eða yfir lágmarks fjarlægðarviðmiðunum og að upplýst hafi verið að skúrinn yrði einangraður með steinull. Það yrði ekki séð að öryggis- eða almannahagsmunum væri ógnað. Því myndi byggingarfulltrúi ekki beita sér fyrir því að mannvirkið yrði fjarlægt, en að skorað yrði á eiganda að sækja um byggingarleyfi.
Lagði kærandinn þá fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Í kærunni kemur fram að ekki liggi fyrir byggingarleyfi og að framkvæmdum sé ekki lokið, m.a. sé ekki búið að setja einangrun eða leggja rafmagn í skúrinn. Samkvæmt upplýsingum frá eiganda skúrsins standi til að reka þar glerverkstæði með glerslípivél og tengdum búnaði og tengja þangað rafmagn, en aðalrafmagnstafla hússins sé inni í íbúð kæranda. Skúrinn sé byggður upp við mannvirki á lóð næsta húss aftan við þeirra og nái upp fyrir þak þess mannvirkis. Steinveggur á lóðamörkum hafi verið hækkaður og hæð skúrsins miðuð við þá hækkun. Þakhæðin sé jafnframt meiri en hæð þess steypta veggjar sem byggingarfulltrúi hafi lagt til grundvallar ákvörðun sinni. Með vísan til öryggis- og brunavarnahagsmuna sé krafist stöðvunar framkvæmda meðan málið sé til meðferðar.
Ekki stopp en samt ekki
Í andsvörum Reykjavíkurborgar kom fram að ekki væri tilefni til að verða við kröfu um stöðvun framkvæmda. Hin kærða ákvörðun fæli ekki í sér heimild til frekari framkvæmda og ekki væru fyrir hendi aðstæður sem réttlættu stöðvun framkvæmda eða aðrar bráðabirgðaráðstafanir á meðan kæran sé til meðferðar.
Í athugasemdum byggjandans kom fram að nokkur tími væri síðan skúrinn hafi orðið fokheldur og ekki hafi verið unnið frekar við smíði hans síðan. Fyrirhugað væri að bíða með frekari framkvæmdir þar til úrlausn málsins fyrir kærunefnd húsamála og úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála lægi fyrir.
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála segir í sinni niðurstöðu að ekki hafi verið gefið út byggingarleyfi fyrir hinum umdeilda skúr, en byggingarfulltrúi hafi skorað á eigendur að sækja um byggingarleyfi fyrir umræddu mannvirki. Feli hin kærða ákvörðun því ekki í sér heimild til framkvæmda. Með hliðsjón af því geti nefndin ekki tekið kröfu kærandans um stöðvun framkvæmda til bráðabirgða til efnismeðferðar.
Kröfunni um stöðvun framkvæmda á meðan kæran er til meðferðar er því vísað frá nefndinni.