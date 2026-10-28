Dalvískt fyrirtæki í hart vegna einbýlishúsalóðar - Segir sína lóð ónothæfa

Fyrirtæki á Dalvík lagði fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna mannvirkja og framkvæmda á lóð, þar sem stendur einbýlishús, sem er fyrir aftan lóð fyrirtækisins. Hélt fyrirtækið því fram að vegna mannvirkja á einbýlishúsalóðinni safnaðist saman snjór og vatn á lóð þess sem gerði hana að miklu leyti ónothæfa.
Fyrirtækið kærði afgreiðslu byggingarfulltrúa Dalvíkurbyggðar á erindum þess vegna framkvæmda á lóð nágrannalóðarinnar. Krafðist fyrirtækið þess að framkvæmdirnar yrðu skoðaðar með tilliti til þess hvort þær stæðust lög og hvort leyfi hafi verið gefin út fyrir þeim. Þá var þess jafnframt krafist að mannvirki á lóðarmörkum yrðu löguð í samræmi við byggingarleyfi eða eftir atvikum fjarlægð ef byggingarleyfi lægi ekki fyrir.
Málið snýr að garðhúsi og skjólvegg á einbýlishúsalóðinni en skjólveggurinn stendur á steyptum stoðvegg sem nýlega hefur verið framlengdur og stendur við mörk lóðanna tveggja. Í sumar var lóðarhafa gert að að fjarlægja vegg á lóðamörkum þar sem ekki lægi fyrir samþykki fyrirtækisins. Því var andmælt á þeim grundvelli að umræddur veggur væri ekki hærri en sem næmi fjarlægð frá lóðamörkum og væri reistur í samráði við fulltrúa byggingarfulltrúa. Í kjölfarið lét byggingarfulltrúi mæla lóðina og reyndist veggurinn í um eins metra fjarlægð frá lóðarmörkum og hæð hans einn metri. Taldi byggingarfulltrúi því ekki þurfa samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóðar, þ.e. fyrirtækisins.
Gögn
Í kjölfarið var samkomulagi fyrirtækisins og lóðarhafa einbýlishúsalóðarinnar rift. Í kjölfarið fór fyrirtækið fram á að byggingarfulltrúi skoðaði umræddan vegg og garðhús á lóðamörkunum. Óskað var sömuleiðis eftir gögnum og upplýsingum um framkvæmdir á einbýlishúsalóðinni. Meðal þeirra voru mæliblöð fyrir lóð fyrirtækisins, gildandi deiliskipulag og byggingarskilmálar fyrir svæðið, samþykktar teikningar og/eða byggingarleyfi fyrir framkvæmdum á lóðamörkum og hvort eldri eða nýrri hluti veggjarins á lóðamörkunum hefði verið samþykktur af byggingarfulltrúa. Byggingarfulltrúi svaraði því til að ekki hafi fundist samþykktar teikningar sem sýndu landhæð eða hæðir á lóðamörkum. Þá nægðu fyrirliggjandi upplýsingar ekki til þess að staðfesta á hvaða grundvelli eldri mannvirki á einbýlishúslóðinni hafi verið reist eða hvort samþykki byggingaryfirvalda hefði legið fyrir á þeim tíma. Þegar kom að nýrri hluta veggjarins var bent á að hann hafi verið skoðaður og talinn í lagi miðað við hæð og fjarlægð frá lóðarmörkum. Þá sagðist byggingarfulltrúi ekki taka afstöðu til eldra samkomulags á milli lóðarhafa, enda væri það einkaréttarlegs eðlis.
Í kjölfarið lagði fyrirtækið kæruna fram. Í kæru fyrirtækisins kom fram að þegar umrædd fasteign þess var keypt hafi verið upplýst um samkomulag milli fyrri eigenda og eiganda einbýlishússins vegna mannvirkja á mörkum lóðanna. Samkvæmt því hefðu mannvirkin fengið að standa gegn því að eigandi atvinnulóðarinnar fengi afnot af hluta einbýlishúsalóðarinnar. Nú hefði hins vegar veggur á einbýlishúsalóðinni verið framlengdur þannig að fyrirtækið hefði ekki lengur aðgang að þeim hluta lóðarinnar sem samkomulagið hafi náð til. Þar að auki var fullyrt í kærunni að hækkun lóðar, stoðveggur, girðing og garðhús gerðu það að verkum að mikill snjór og vatn safnaðist saman á lóð fyrirtækisins og gerði hana að miklu leyti ónothæfa. Þá væri tilgangur kærunnar að fá úr því skorið hvort rétt hafi verið staðið að framkvæmdum á einbýlishúsalóðinni og hvort leyfi hafi verið fyrir þeim.
Frávísun
Í andsvörum Dalvíkurbyggðar var bent á að ýmis samskipti hafi átt sér stað á milli sveitarfélagsins og forsvarsmanns fyrirtækisins en hann hafi ekki lagt fram neinar kröfur sem lytu að tiltekinni stjórnsýsluákvörðun. Þá lægi engin kæranleg ákvörðun fyrir í málinu sem sætt geti kæru til úrskurðarnefndarinnar. Kæranda hafi verið bent á að samkomulag á milli lóðarhafa vegna tiltekinna mannvirkja og afnota af lóð væri einkaréttarlegur ágreiningur sem sveitarfélagið hefði ekki aðkomu að.
Í niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er tekið undir þetta, ekki verði sé að fyrirtækið hafi farið fram á að byggingarfulltrúi tæki stjórnvaldsákvörðun í málinu, svo sem ákvörðun um beitingu þvingunarúrræða. Afgreiðsla byggingarfulltrúa beri þess merki að um afgreiðslu á fyrirspurn hafi verið að ræða sem verði ekki lögð að jöfnu við kæranlega stjórnvaldsákvörðun. Hafi sveitarfélagið enda greint frá því að ekki hafi verið tekin nein ákvörðun á grundvelli mannvirkjalaga vegna framkvæmda einbýlishúsalóðinni. Þar af leiðandi sé engin kæranleg stjórnsýsluákvörðun til staðar í málinu og því ekki annað hægt en að vísa kærunni frá.
Hvað varðar kröfu fyrirtækisins um að mannvirki á einbýlishúsalóðinni verði löguð í samræmi við byggingarleyfi og eftir atvikum fjarlægð ef byggingarleyfi liggi ekki fyrir þá bendir nefndin á að gögn málsins sýni fram á að slíkri kröfu hafi ekki verið beint að Dalvíkurbyggð. Bendir nefndin fyrirtækinu á að beina erindi til byggingarfulltrúa telji það framkvæmdir á einbýlishúsalóðinni ekki vera lögum samkvæmt.
Málinu er þar með vísað frá nefndinni en hvort um málalok í þessari deilu sé að ræða á tíminn eftir að leiða í ljós.