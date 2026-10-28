Minnst 50 sagðir látnir eftir harmleikinn á Spáni í morgun

Að minnsta kosti 50 eru látnir og hátt í 200 slasaðir eftir að tvær hraðlestir rákust saman nærri Toledo á Spáni í morgun.
Í fréttum spænskra fjölmiðla kemur fram að lest á vegum spænska ríkisjárnbrautarfyrirtækisins Renfe hafi rekist aftan á kyrrstæða lest einkarekna fyrirtækisins Iryo með þeim afleiðingum að tveir lestarvagnar fóru út af sporinu.
Spænski fréttamiðillinn El Español greinir frá þessu og hefur eftir almannavörnum að minnsta kosti 50 manns hafi farist. Slysið varð rétt fyrir klukkan níu í morgun að spænskum tíma, á járnbrautarlínunni milli bæjanna Los Yébenes og Urda í Toledo-héraði.
Alls voru 544 farþegar um borð í lestunum tveimur. Í Renfe-lestinni voru 397 farþegar en 147 í Iryo-lestinni, sem framleidd var af Hitachi. Báðar voru á leið frá Madríd til Sevilla.
Samkvæmt heimildum El Español innan spænska járnbrautageirans var Iryo-lestin kyrrstæð þegar Renfe-lestin ók aftan á hana.
Þegar slysið varð var bilun í svokölluðu LZB-öryggiskerfi járnbrautarinnar, sem gegnir mikilvægu hlutverki við að tryggja örugga lestarumferð. Vegna bilunarinnar var umferð stjórnað með öðru merkjakerfi, svokölluðu BSL-kerfi.
Þetta hefur vakið spurningar um hvort mannleg mistök kunni að hafa valdið árekstrinum, en enn hefur ekkert verið staðfest um orsakir slyssins.
Umfangsmikið björgunarstarf stendur yfir á vettvangi slyssins. Emiliano García-Page, forseti héraðsstjórnar Castilla-La Mancha, hefur óskað eftir aðstoð sérsveitar spænska hersins sem sinnir neyðar- og björgunaraðgerðum. Jafnframt hefur neyðaráætlun héraðsins verið færð upp á annað viðbúnaðarstig.
Slysið í morgun varð aðeins níu mánuðum eftir annað mannskætt lestarslys í Adamuz í Córdoba-héraði, þar sem 46 manns létu lífið í árekstri lesta sömu tveggja járnbrautarfyrirtækja.