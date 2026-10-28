Leigði út íbúð í slæmu ástandi - Leigjandinn gat ekki sofið vegna veggjalúsa

Kærunefnd húsamála hefur komist að þeirri niðurstöðu að leigusala beri að endurgreiða fyrrum leigjanda íbúðar í eigu þess fyrrnefnda tryggingarfé. Var íbúðin í slæmu ástandi þegar leigjandinn flutti inn og hann yfirgaf íbúðina á endanum vegna veggjalúsa en leigjandinn upplýsti nefndina um að hann hafi átt mjög erfitt með svefn eftir að hann uppgötvaði veru lúsanna í íbúðinni.
Leigjandinn lagði fram kæru til nefndarinnar og krafðist þess að fá trygginguna endurgreidda en leigusalinn gerði kröfu í trygginguna á þeim forsendum að það væri leigjandanum að kenna að veggjalýs hefðu borist inn í íbúðina og því ætti hann að greiða fyrir eitrun fyrir lúsunum.
Leigjandinn sagði í kærunni að skrifleg samskipti hans við leigusalann staðfestu að íbúðin hefði verið í slæmu ástandi við upphaf leigutímans, 1. febrúar á þessu ári. Hann hafi farið í tíu daga ferð til Evrópu og fljótlega eftir að hann hafi komið til baka hafi hann orðið var við veggjalýs. Hann hafi að lokum flutt út úr eigninni 25. febrúar og vissi til þess að eitra hafi þurft fyrir veggjalús í íbúðinni og að ekki væri mælt með að búið yrði í henni í nokkrar vikur eftir það. Hann hafi því neyðst að rifta leigusamningnum, sem var munnlegur, enda íbúðin óíbúðarhæf. Hann krafðist þess að fá tryggingarféð, 110.000 krónur, endurgreitt enda gæti hann ekki borið ábyrgð á ástandi eignarinnar.
Öðrum að kenna
Leigusalinn kenndi, í sínum andsvörum, fyrri leigjanda um slæmt ástand íbúðarinnar við upphaf leigutímans. Þess vegna hafi hann ekki krafið þennan leigjanda um leigu fyrstu vikuna sem hann hafi dvalið þar. Það hafi verið 10. febrúar, er leigjandinn hafi verið að koma erlendis frá, sem hann hafi fyrst lýst einkennum sem þeir hafi síðar áttað sig á að væri að rekja til veggjalúsar. Sagði leigusalinn að veggjalús kæmi ekki til vegna ástands húsnæðis eða óþrifa heldur ferðaðist hún með húsgögnum eða með mönnum eða munum eftir ferðalag erlendis. Sagðist leigusalinn hafa sett inn ný húsgögn í íbúðina þegar leigjandinn hafi flutt inn.
Í athugasemdum andmælti leigjandinn því að húsgögnin í íbúðinni hafi verið ný. Þau hafi verið gömul og illa farin og veggjalýs hafi hreiðrað um sig í þeim. Þær hafi svo dreifst um íbúðina. Sagðist leigjandinn ekki hafa sofið almennilega i tuttugu nætur vegna þessa og glímdi enn í dag við alvarleg svefnvandamál. Því hafi hann orðið að fara úr íbúðinni. Sæi hann ekki réttmæta ástæðu fyrir því að leigusalinn héldi eftir tryggingarfénu þar sem honum hafi ekki verið afhend hrein og fullkomlega íbúðarhæf íbúð í upphafi sem hann hafi valdið tjóni á. Hann hafi þvert á móti lagt sig fram um að þrífa og laga íbúðina eins og kostur var og fyrir það hafi leigusalinn verið þakklátur eins og sjá mætti á skriflegum samskiptum þeirra.
Í niðurstöðu kærunefndar húsamála segir að hvorki leigjandinn né leigusalinn geti sýnt fram á hvaðan veggjalúsin kom og hvort hún hafi verið til staðar við upphaf leigutíma en þeir hafi gert ekki sameiginlega úttekt á ástandi íbúðarinnar í samræmi við ákvæði húsaleigulaga, hvorki við upphaf né lok leigutíma. Verði leigusalinn að bera hallann af sönnunarskorti þar um auk þess sem hann hafi ekki lagt fram gögn eða upplýsingar um tjón sitt. Fellst nefndin því á kröfu leigjandans um að leigusalanum beri að endurgreiða honum tryggingarféð sem sá fyrrnefndi lagði fram, alls 110.000 krónur.