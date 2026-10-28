Kastaði ítrekað af sér þvagi og hægðum í lestarvagna – Olli talsverðum truflunum á almenningssamgöngum

Breskur maður á fimmtugsaldri hefur verið dæmdur fyrir að kasta af sér þvagi og saur í lestarvögnum og strætisvögnum um langt skeið. Olli hann töluverðum skemmdum á vögnunum og þurfti að taka suma þeirra úr umferð til að þrífa þá.
Richard Hall, 41 árs maður frá Norðumbralandi í norður Englandi, hefur hlotið rúmlega 9 mánaða fangelsisdóm, meðal annars fyrir að kasta ítrekað af sér þvagi og saur í almenningssamgangnakerfinu. Það er í strætisvögnum, lestum og neðanjarðarlestum.
„Maður, sem olli verulegri röskun á almenningssamgöngukerfi svæðisins, hefur verið dæmdur í fangelsi í kjölfar farsæls samstarfs,“ segir í tilkynningu lögreglunnar í Norðumbralandi.
Hall hafi verið til umræðu hjá lögreglunni og starfsfólki almenningssamgangnafyrirtækja síðan í júlímánuði í fyrra vegna andfélagslegrar hegðunar sinnar. Oftast í neðanjarðarlestum.
Hafi hann ítrekað losað þvag og hægðir í vögnum, þar á meðal í sæti farþega. Þetta hefur orsakað það að þurft hafi að taka vagna úr umferð sem hefur kostað fjármuni, sem og að það hafi kostað sitt að þrífa vagnana.
Þann 23. september síðastliðinn var Hall settur í bann frá því að nota almenningssamgöngur. Einnig var honum bannað að koma nálægt brautarstöðvum.
Í október var hann svo dæmdur í 40 vikna, rúmlega 9 mánaða, fangelsi fyrir skemmdarverk, brot á banninu, líkamsárás og þjófnað.