Hildi sagt upp eftir tæp 19 ár hjá borginni: „Sár og leið og reið og vonsvikin“

Hildur Lilliendahl Viggósdóttir er ein þeirra starfsmanna Reykjavíkurborgar sem var sagt upp í gær. Stöðugildum var fækkað um 74 í gær. Fimmtíu starfsmenn fá beina uppsögn, en að um er að ræða þriðja og síðasta áfanga við fækkun stöðugilda frá því að núverandi meirihluti tók við í borginni í byrjun júní.
Hildur var stödd erlendis í fríi þegar hún fékk uppsagnarbréfið inn á ísland.is.
„Um kl. 16 í gær [mánudag] kvaddi ég vinnufélaga mína og sagði „sjáumst á mánudaginn“ eftir að hafa undirbúið fjögurra daga fjarveru mína eins rækilega og ég mögulega gat. Í morgun sat ég á Keflavíkurflugvelli og sá fréttir um leynifund í Ráðhúsinu. Spurði skrifstofuna hvað væri að gerast en fékk engin svör. Á meðan ég var í flugi fékk ég fundarboð, sem ég eðlilega sá ekki, og í rúllustiga á flugvelli á leið í lest fékk ég uppsagnarbréf frá Reykjavíkurborg á ísland punktur is. Svo kom einhver póstur um að yfirmanni mínum þætti leiðinlegt að ég hafi ekki komist á fundinn áður en ég var rekin og mér bent á mér standi til boða að tala við eitthvað fólk eða einhverja sálfræðistofu en ekki væri óskað eftir frekara vinnuframlagi frá mér.“
Hún starfaði sem verkefnastjóri skrifstofu borgarstjórnar og annaðist hún meðal annars utanumhald og framkvæmd kosninga í Reykjavík.
Segir Hildur í færslu á Facebook að hún viti ekki alveg hvað hún á að segja, eftir átján og hálft ár í starfi.
„Ég hef sinnt starfinu mínu af svo ógeðslega mikilli samviskusemi og metnaði að stundum hefur mér fundist ég ganga alltof langt og fram af sjálfri mér. Mér hefði þótt örlítið meiri sómi af því að kannski þakka mér fyrir þessa tæpu tvo áratugi eða... eða bara eitthvað. En svona er þetta.“
Segir hún vera „sár og leið og reið og vonsvikin.“ En þar sem hún e í útlöndum í nokkra daga ætli hún að reyna að njóta þess. „Svo kemur bara nóvember og ég fer að æfa mig í nýju lífi.“
Í athugasemdum þakka margir Hildi fyrir störf hennar og nokkrir spyrja hvað verði um framkvæmd komandi kosninga.